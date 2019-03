Apple TV+ und Apple TV channels: Apples Zukunft im Filmemarkt

Die wirkliche Neuerung ist aber Apple TV+

Man kennt es bereits von Amazon: Bestimmte Themenkanäle lassen sich zusätzlich abonnieren und bieten darin beispielsweise Dokumentationen oder aktuellere Filme bzw. die Produktionen einzelner Studios. Apple erweitert die "Apple TV"-App um eine vergleichbare Funktion und tauft diese "Apple TV Channels" – wie neuerdings üblich wird der Unternehmensname wieder durch das Logo ersetzte ("TV channels"). Jeder Zuschauer hat die Möglichkeit, aus den vielen Kanälen zu wählen und dann jeweils nur diejenigen mit interessanten Inhalten zu abonnieren. Mit dabei sind unter anderem HBO, Starz, CBS All Access und viele weitere.Der Titel des Events deutete bereits an, dass es um bewegte Bilder geht – mit dem Slogan "It's showtime" hatte Apple vor 13 Jahren die Videosektion des iTunes Stores präsentiert, nun folgt die große Erweiterung. Es bleibt natürlich nicht bei den Kanälen, die wirkliche Neuerung ist "Apple TV+". Damit bläst man zum Generalangriff auf Netflix und Co. mit all ihren exklusiven Produktionen.Apple setzt auf einen Mix aus allgemein verfügbaren Inhalten der großen Studios (die Channels) sowie eigenproduzierte Werke. Letztere sind zunächst noch handverlesen, das Portfolio wird aber im Laufe der Zeit deutlich wachsen. Auf die Bühne lud Apple unter anderem Steven Spielberg, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, um über ihre kommende Serie "The Morning Show" zu sprechen. Diese gibt es natürlich nur bei Apple TV+. Zahlreiche weitere Bühnenauftritte (darunter auch Sesamstraßen-Puppen) sollten vor allem dokumentieren, wie breit aufgestellt das Themenportfolio ausfällt. Selbst Operah trat auf – und kündigte zwei neue Produktionen an.Das Angebot der "Apple TV channels" geht im Mai an den Start – in mehr als 100 Ländern, wo die aktualisierte TV-App zur Verfügung stehen soll. Für Amazon Fire, Roku und Smart TVs von Drittanbietern kommen die Kanäle ebenfalls. Apple TV+ folgt im Herbst, vermutlich zusammen mit den nächsten OS-Updates. Ebenso wie die Channels kommt TV+ in mehr als 100 Ländern – anders als befürchtet handelt es sich somit nicht um einen US-exklusiven Dienst. Einen Preis nannte Apple nicht.