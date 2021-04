Apple veröffentlicht neue Firmware für AirPods (Pro) – und sorgt für Unmut

Version 3E751 muss ohne Release Notes auskommen

Wann aktualisieren die AirPods ihre Firmware?

Nach den großen Software-Updates für eine Vielzahl von Apple-Geräten sind nun die AirPods an der Reihe: Apple stellt eine neue Firmware bereit. Allerdings sorgt das Unternehmen auch für Unmut: Die neue Version lässt sich nicht manuell installieren und bleibt noch bei vielen Anwendern aus. Außerdem informiert Cupertino nicht über Neuerungen und Bugfixes. Angesichts der Release Notes für macOS 11.3 sowie iOS und iPadOS 14.5 gibt es aber Grund zur Annahme, dass Apple am automatischen Wechsel zwischen den Geräten bei verbundenen AirPods gefeilt hat.Die neue Firmware lautet 3E751 und ersetzt die vormals aktuelle Version 3A283. Sie steht ausschließlich auf den AirPods der zweiten Generation sowie den AirPods Pro zur Verfügung: Es handelt sich um das erste Update seit September des vergangenen Jahres. Besitzer von AirPods Max müssen nicht nach einer Aktualisierung Ausschau halten: Die für sie aktuelle Version ist 3C39. Apple gibt nicht an, welcher Nutzen mit der neuen Firmware einhergeht. Allerdings haben sich macOS 11.3 sowie iOS und iPadOS 14.5 eines Problems angenommen, das manchmal beim Handoff zwischen zwei Apple-Geräten auftrat: Die Ton-Ausgabe wurde nicht immer an das richtige Device weitergeleitet, außerdem waren die Benachrichtigungen für den Wechsel teilweise fehlerhaft. Es ist gut denkbar, dass die neue Firmware hier ansetzt und Besserung mit sich bringt. In einschlägigen Internetforen fallen die Reaktionen gemischt aus: Manche Nutzer berichten von einer optimierten Funktionsweise, andere können keine Unterschiede zur alten Firmware erkennen.Ferner behaupten manche Anwender, dass die aktive Geräuschunterdrückung nach dem Update bessere Ergebnisse abliefere. Um die Firmware-Version in Erfahrung zu bringen, müssen die Systemeinstellungen beim iPhone bemüht werden: Tippen Sie dort auf „Bluetooth“ und wählen Sie Ihre AirPods aus. Das Feld „Version“ gibt Aufschluss über die installierte Firmware. Um diese zu aktualisieren, gibt es jedoch keine eigene Funktion: In der Regel hilft es, die AirPods mit dem iPhone zu verbinden, diese in der Hülle zu lassen und das Case mit Strom zu versorgen.