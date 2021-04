Apple veröffentlicht macOS 11.3

Die Neuerungen von macOS 11.3

Zwei HomePods als Stereo-Paar ansprechen (siehe )

Anzeige des verbleibenden Garantiezeitraums (siehe )

Auto Play in Apple Music, wenn das Ende einer Wiedergabeliste erreicht ist (siehe )

Safari erhält einen Datenschutzbereich

Startbildschirm von Safari besser anpassbar

Konfiguration von Tastaturbefehlen für iPad-Apps auf dem Mac (siehe )

Unterstützung weiterer Controller

Manuelles Verschieben und Sortieren von Erinnerungen

Schlaueres Lademanagement (siehe )

Unterstützung für das Audio-/Videoformat WebM und das Audioformat Vorbis

Unterstützung der AirTags via „Wo ist?“ (siehe )

Podcast-App überarbeitet (Noch ohne Podcast+ )

"Web Speech-API" zur Integration von Suche per Sprachbefehl

Hibernation/Tiefschlaf auch auf M1-Macs unterstützt (RAM-Inhalt wird auf SSD geschrieben, daher muss der Arbeitsspeicher nicht mehr mit Strom versorgt werden)

Download und Installation

macOS 11.4: Erste Beta ebenfalls schon erschienen

Die vollständigen Release Notes





AirTag und App „Wo ist?“

AirTag-Unterstützung zum privaten und sicheren Tracken und Finden wichtiger Objekte wie Schlüssel, Brieftasche oder Rucksack in der App „Wo ist?“

Netzwerk für die App „Wo ist?“ mit Millionen von Geräten zur Unterstützung der Suche nach einem AirTag – selbst wenn sich dieses nicht in der Nähe befindet

Im Modus „Verloren“ wirst du benachrichtigt, wenn dein AirTag gefunden wird und du kannst eine Telefonnummer angeben, unter der du erreichbar bist

iPhone- und iPad-Apps auf Mac-Computern mit M1-Chip

Option zum Ändern der Größe eines iPhone- und iPad-App-Fensters

Unterstützung für die Darstellung von Versionen mit höchster Auflösung einer iPhone- oder iPad-App im Vollbildmodus

Tastaturunterstützung für iPhone- und iPad-Spiele, die für die Nutzung bei geneigtem Gerät entwickelt wurden

Unterstützung für Tastatur, Maus und Trackpad für iPhone- und iPad-Spiele, die Spielecontroller unterstützen

Emoji

Unterstützung separater Hautfarben für die Einzelpersonen in allen Variationen des Emojis „Küssendes Pärchen“ und „Pärchen mit Herz“

Neue Emoji-Gesichter, Herz-Emojis und Emoji „Frau mit Bart“

Apple Music

Die automatische Wiedergabe sorgt dafür, dass am Ende eines Songs oder einer Playlist automatisch ein ähnlicher Song gespielt wird, sodass die Musikwiedergabe kontinuierlich weitergeht

City-Charts zeigen, welche Titel in mehr als 100 Städten auf der ganzen Welt gerade angesagt sind

Podcasts

Die Seiten für die Sendungen in der App „Podcasts“ wurden neu gestaltet und vereinfachen das Anhören

Für den Schnellzugriff können Folgen geladen und automatisch zu deiner Mediathek hinzugefügt und gesichert werden

Download-Verhalten und Einstellungen für Benachrichtigungen können für jeden Podcast separat angepasst werden

Charts und beliebte Kategorien in der Suchfunktion erleichtern das Entdecken neuer Sendungen

Safari

Die Reihenfolge der Abschnitte auf der Startseite kann jetzt angepasst werden

Über eine zusätzliche WebExtensions-API können Entwickler Erweiterungen anbieten, die die neue Startseite ersetzen

Über die Web Speech-API können Entwickler die Spracherkennung in ihre Webseiten integrieren, um erweiterte Untertitel, Diktierfunktion und Sprachnavigation in Echtzeit zu ermöglichen

Unterstützung für das Audio-/Videoformat WebM und das Audioformat Vorbis

Erinnerungen

Option zum Sortieren der intelligenten Liste „Heute“

Unterstützung für das Synchronisieren der Reihenfolge der Erinnerungen in Listen auf all deinen Geräten

Option zum Drucken von Erinnerungslisten

Spiele

Unterstützung für Xbox Series X|S Wireless Controller oder Sony PS5 DualSense™ Wireless Controller

Mac-Computer mit M1-Chip

Unterstützung für Ruhezustand

Über diesen Mac

Wenn du mit deiner Apple-ID angemeldet bist, wird im Tab „Service“ von „Über diesen Mac“ der Apple-Garantiestatus und der Status der Abdeckung durch AppleCare+ angezeigt

Unterstützung beim Kauf und der Registrierung von AppleCare+ für qualifizierte Mac-Computer in „Über diesen Mac“

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme:

Mit Siri erstellte Erinnerungen wurden irrtümlicherweise für die frühen Morgenstunden terminiert

Der iCloud-Schlüsselbund konnte nicht deaktiviert werden

Mit der Funktion „Automatisches Wechseln“ wurde Audio von den AirPods an das falsche Gerät geleitet

Die Benachrichtigungen für die Funktion „Automatisches Wechseln“ fehlten bei den AirPods oder wurden dupliziert

Bei externen 4K-Monitoren, die über USB-C angeschlossen wurden, erfolgte die Anzeige unter Umständen nicht in voller Auflösung

Nach dem Neustart eines Mac mini (M1, 2020) wurde das Anmeldefenster in einigen Fällen nicht richtig angezeigt

Die Funktion „Verweilen“ funktionierte auf der Bedienungshilfentastatur nicht macOS Big Sur 11.3 umfasst jetzt AirTag-Unterstützung, enthält iPhone- und iPad-App-Verbesserungen für Mac-Computer mit M1-Chips und unterstützt separate Hautfarben für Emojis, die Paare zeigen.AirTag und App „Wo ist?“iPhone- und iPad-Apps auf Mac-Computern mit M1-ChipEmojiApple MusicPodcastsSafariErinnerungenSpieleMac-Computer mit M1-ChipÜber diesen MacDiese Version behebt auch die folgenden Probleme:

Das dritte große Update für macOS Big Sur ist soeben erschienen. Im Vergleich zu iOS und iPadOS gab es für macOS zwei große Aktualisierungen weniger, allerdings kam Big Sur im Herbst 2020 auch erst deutlich nach iOS 14 auf den Markt. Die Betaphase von macOS 11.3 war Anfang Februar angelaufen, es folgten daraufhin noch sieben weitere Betaversionen. Damit nahm sich Apple für die Tests überdurchschnittlich viel Zeit. Selbiges gilt auch für iOS 14.5, wenngleich das iPhone-System diesmal ein umfangreicheres Update erhält. Allerdings schraubte Apple auch mit macOS 11.3 an diversen Stellen, im Folgenden fassen wir die wichtigsten Verbesserungen zusammen.Aus der Updatebeschreibung zu macOS Big Sur 11.3 gehen zahlreiche Neuerungen hervor. Unter anderem dokumentiert Apple dort die folgenden Hauptpunkte:Laden und installieren lässt sich macOS 11.3 über die Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen. Dabei wird automatisch das jeweils passende Updatepaket ausgewählt – abhängig davon, ob der Nutzer von einer direkten Vorversion umsteigt oder Aktualisierungen ausgelassen hat.Normalerweise startet Apple recht schnell nach Freigabe einer neuen Systemversion direkt die nächste Betaphase. So auch diesmal, denn kurze Zeit nachdem sich macOS 11.4 in den Zugriffsstatistiken bemerkbar gemacht hatte, erschien die erste Entwicklerversion. Diese lässt sich seit Ende vergangener Woche laden, allerdings scheint es sich eher um ein kleineres Update zu handeln. Zumindest fielen bislang keine größeren Änderungen auf.