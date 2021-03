Firmware 3C39 für AirPods Max behebt vorschnelle Akku-Entladung und weitere Probleme

Ultra-Stromsparmodus bereits nach einer halben Stunde aktiv



Quelle: @_inside via Links: Energiereserven der AirPods Max nach 12 bis 15 Stunden mit alter Firmware. Rechts: Energieverbrauch nach 11 bis 13 Stunden mit der Firmware-Version 3C39.Quelle: @_inside via Twitter

Update erfolgt automatisch

Das Smart Case, das den AirPods Max im Lieferumfang beiliegt, dient nicht nur dem (ohnehin eher mäßigen) Schutz der Kopfhörer, sondern erfüllt noch eine weitere Funktion: Befinden sich die Over-Ears in der Hülle, werden diese in einen Energiesparmodus versetzt. Apple erklärt, dass nach 18 Stunden ein besonders energieeffizienter Stromsparmodus aktiviert wird. Da sich die AirPods Max nicht einfach ausschalten lassen, ist dieser Schritt ein wichtiger: Die Akkulaufzeit sollte sich so deutlich erhöhen. Für viele Anwender blieb diese Wirkungsweise jedoch fahle Theorie: So berichteten einige Besitzer der Over-Ears, dass sich diese über Nacht drastisch entladen hatten, obwohl sie im Smart Case Platz fanden. Nun hat Apple dieses Problem behoben.Vergangene Woche veröffentlichte Cupertino ein Firmware-Update für die Bügelkopfhörer: Zu den Verbesserungen, die Version 3C39 mit sich bringt, schweigt sich Apple wie so oft beharrlich aus. Nun zeigen aber Erfahrungsberichte von Anwendern, dass ihre Probleme mit den schwindenden Energiereserven der Vergangenheit angehören: Der Akkuverbrauch der AirPods Max ist nun weit geringer, wenn sich diese im Smart Case befinden. Das scheint vor allem auf den Ultra-Stromsparmodus zurückzuführen sein: Dieser aktiviert sich nicht länger erst nach 18 Stunden, sondern bereits nach etwa 30 Minuten. Auch an der Konnektivität scheint Apple gefeilt zu haben: Wechselt der Anwender zwischen verschiedenen Audioquellen, so erfolge das nun reibungsloser als zuvor. Ein weiteres Problem betraf bislang nur Anwender, die bereits iOS 14.5 auf dem iPhone installiert haben: Die Kopfhörer waren manchmal nicht in der Lage, den Verbindungsaufbau zu vollziehen. Auch dieses Ärgernis ist mit der neuen Firmware passé.Um den aktuellen Stand der Firmware herauszufinden, muss das Bluetooth-Menü in den Einstellungen des iPhones bemüht werden. Dort findet sich ein „i“ neben den AirPods Max, das Aufschluss über die installierte Version gibt. Das Update lässt sich nicht manuell anstoßen. Einige Nutzer berichten davon, ihre Kopfhörer ans Ladekabel angesteckt und kurz Musik gehört zu haben, um die Aktualisierung einzuleiten.