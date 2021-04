iOS 14.5, iPadOS 14.5 und weitere Updates erschienen

Was Apple in iOS 14.5 so alles verbesserte

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 14.5

iPhone auch mit Gesichtsmaske per Face ID entsperren (siehe )

iPhone 12: Dual SIM im 5G-Netz (siehe )

Unterstützung der Controller von Playstation 5 (DualSense) und Xbox Series X

Für Nutzer der Apple Card: Familienzugang (siehe )

Auswahl der Stimme von Siri direkt bei der Einrichtung (siehe )

Siri kann Content Apple-fremder Streaming-Dienste aufrufen (siehe )

iPad: Horizontaler Bootscreen

Apple schaltet Tracking-Sperre scharf (siehe )

Nutzer werden besser über Abo-Bedingungen informiert (siehe )

Akku-Rekalibrierung auf dem iPhone 11 (siehe )

watchOS 7.4 & tvOS 14.5 ebenfalls erschienen

Die kompletten Release Notes von iOS 14.5



Möglichkeit, das iPhone X (und neuer) mit der Apple Watch Series 3 (und neuer) zu entsperren, wenn versucht wird, Face ID zu verwenden, während eine Mund-Nasenbedeckung getragen wird

AirTag und App „Wo ist?“

AirTag-Unterstützung zum privaten und sicheren Tracken und Finden wichtiger Objekte wie Schlüssel, Brieftasche oder Rucksack in der App „Wo ist?“

Funktion „Genaue Suche“ mit visuellem, akustischem und haptischem Feedback als Unterstützung beim Auffinden eines in der Nähe befindlichen AirTag – unter Nutzung der Ultrabreitbandtechnologie des U1-Chips von iPhone 11- und iPhone 12-Modellen

AirTags können durch Abspielen eines Tons über den integrierten Lautsprecher geortet werden.

Netzwerk für die App „Wo ist?“ mit Millionen von Geräten zur Unterstützung der Suche nach einem AirTag – selbst wenn sich dieses nicht in der Nähe befindet

Im Modus „Verloren“ wirst du benachrichtigt, wenn dein AirTag gefunden wird. Du kannst eine Telefonnummer angeben, unter der du erreichbar bist.

Emoji

Unterstützung separater Hautfarben für die Einzelpersonen in allen Variationen des Emojis „Küssendes Pärchen“ und „Pärchen mit Herz“

Neue Emoji-Gesichter, Herz-Emojis und Emoji „Frau mit Bart“

Siri

Wenn du AirPods oder kompatible Beats-Kopfhörer trägst, können eingehende Anrufe von Siri unter Nennung des Anrufernamens angekündigt und von dir mit deiner Stimme angenommen werden.

FaceTime-Gruppenanrufe werden über einen Siri-Befehl zum Anrufen einer Kontaktliste oder über einen Gruppennamen in der App „Nachrichten“ unterstützt.

Notfallkontakte können mit Siri angerufen werden.

Datenschutz

Mit dem ATT-Framework (App Tracking Transparency) kannst du steuern, welche Apps deine Aktivitäten in Apps und auf Websites anderer Unternehmen tracken dürfen, um dir Werbung anzubieten oder deine Daten an Datenbroker weiterzugeben.

Apple Music

Du kannst nun die Texte deiner Lieblingssongs über die App „Nachrichten“, Facebook und Instagram Stories teilen. Abonnenten können den Songausschnitt in der App „Nachrichten“ abspielen, ohne die aktuelle Konversation zu verlassen.

City-Charts zeigen, welche Titel in mehr als 100 Städten auf der ganzen Welt gerade angesagt sind.

Podcasts

Die Seiten für die Sendungen in der App „Podcasts“ wurden neu gestaltet und vereinfachen das Anhören.

Für den Schnellzugriff können Folgen geladen und automatisch zu deiner Mediathek hinzugefügt und gesichert werden.

Download-Verhalten und Einstellungen für Benachrichtigungen können für jeden Podcast separat angepasst werden.

Charts und beliebte Kategorien in der Suchfunktion erleichtern das Entdecken neuer Sendungen.

5G-Optimierungen

„Dual SIM“-Unterstützung ermöglicht 5G-Konnektivität auf der Leitung, die auf iPhone 12-Modellen das mobile Datennetz nutzt.

Verbesserungen am „Smart Data“-Modus optimieren das Nutzererlebnis in 5G-Netzen durch eine höhere Batterielebensdauer und eine intelligente Mobildatennutzung auf iPhone 12-Modellen.

Internationales 5G-Roaming bei unterstützten Netzbetreibern auf iPhone 12-Modellen

Karten

Mit Siri oder durch Tippen auf die Routenkarte am unteren Bildschirmrand und anschließendes Tippen auf „Ankunftszeit teilen“ kannst du anderen deine voraussichtliche Ankunftszeit mitteilen, wenn du mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist.

Erinnerungen

Erinnerungen können nach Titel, Priorität, Termin oder Erstellungsdatum sortiert werden.

Option zum Drucken von Erinnerungslisten

Übersetzen

Die Wiedergabegeschwindigkeit der Übersetzungen lässt sich durch langes Drücken der Wiedergabetaste anpassen.

Spiele

Unterstützung für Xbox Series X|S Wireless Controller oder Sony PS5 DualSense™ Wireless Controller

CarPlay

Neue Siri-Befehle oder Tasten in CarPlay ermöglichen beim Fahren das einfache Teilen der voraussichtlichen Ankunftszeit in der App „Karten“.

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme:



Nachrichten am Ende einer Konversationen wurden unter bestimmten Bedingungen durch die Tastatur verdeckt.

Gelöschte Nachrichten wurden in einigen Fällen nach wie vor in der Spotlight-Suche angezeigt.

In einigen Konversationen konnten Texte in der App „Nachrichten“ dauerhaft nicht gesendet werden.

Bei einigen Benutzern lud die App „Mail“ neue E-Mails erst, wenn das Gerät neu gestartet wurde.

In den iPhone-Einstellungen fehlten die Abschnitte zum Blockieren und Identifizieren von Anrufen.

In Safari wurden in einigen Fällen keine iCloud-Tabs angezeigt.

In einigen Fällen war es nicht möglich, den iCloud-Schlüsselbund zu deaktivieren.

Mit Siri erstellte Erinnerungen wurden irrtümlicherweise für die frühen Morgenstunden terminiert.

Das Meldesystem für den Batteriezustand wird eine Rekalibrierung der maximalen Batteriekapazität und maximalen Leistung für iPhone 11-Modelle vornehmen, um ungenaue Schätzwerte im Batteriezustandsbericht mancher Benutzer zu korrigieren

Optimierungen, um die Anzeige eines schwachen Leuchtens zu verhindern, das bei reduzierter Helligkeit und schwarzem Hintergrund auf iPhone 12-Modellen auftreten konnte

Mit der Funktion „Automatisches Wechseln“ wurde Audio von den AirPods an das falsche Gerät geleitet.

Die Benachrichtigungen für die Funktion „Automatisches Wechseln“ fehlten bei den AirPods oder wurden dupliziert. iPhone mit der Apple Watch entsperrenAirTag und App „Wo ist?“EmojiSiriDatenschutzApple MusicPodcasts5G-OptimierungenKartenErinnerungenÜbersetzenSpieleCarPlayDiese Version behebt auch die folgenden Probleme:

Bei iOS 14.5 und iPadOS 14.5 handelt es sich um die mit Abstand umfangreichsten Aktualisierungen seit Freigabe des Major Release im vergangenen Herbst. Selten zuvor hatte Apple einem Zwischen-Update derart viele Neuerungen spendiert. Genauso wie im Falle von macOS 11.3 dauerte die Betaphase zweieinhalb Monate und umfasste acht Vorab-Version. Aller Wahrscheinlichkeit nach wartete Apple bewusst so lange, bis es neue Hardware anzukündigen gab – was mit iPad Pro sowie den AirTags auf dem "Spring Loaded"-Event erfolgte. Die Beta von iOS 14.6 ist übrigens auch unlängst erschienen – in der vergangenen Woche tauchte die erste Beta im Entwicklerbereich auf.Die Liste der Neuerungen in iOS 14.5 und zum größten Teil auch iPadOS 14.5 ist diesmal sehr lang. Wir fassen für Sie im Folgenden die wichtigsten Hauptpunkte zusammen, welche Bestandteil der Aktualisierungen sind – außerdem sind Artikel verlinkt, die sich mit den jeweiligen Themen befassten. Die Buildnummer der finalen Version entspricht übrigens der des Release Candidates.Weitgehend nur um ein Wartungsupdate handelt es sich bei der neuen Systemversion von watchOS. Diese bringt keine sichtbaren Änderungen mit, sondern konzentriert sich auf Änderungen unter der Haube. watchOS 7.4 lässt sich über die Watch-App auf dem iPhone installieren – bzw. direkt über die Uhr starten, wenngleich dann trotzdem das iPhone in der Nähe sein muss. tvOS 14.5 steht über die Software-Aktualisierung auf dem Gerät zur Verfügung und kann mit einem neuen Feature aufwarten, nämlich der automatischen Farbanpassung per iPhone (siehe ).