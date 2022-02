Apple: Spatial Audio sehr beliebt, doch Lossless führt ein Nischendasein

Deutlich mehr Zuhörer bei Spatial-Audio-Tracks

Lossless kein Alleinstellungsmerkmal

Im Sommer 2020 stellte Apple mit iOS 14 erstmals Spatial Audio vor: Besitzt man kompatible Kopfhörer wie zum Beispiel die AirPods der dritten Generation, die AirPods Pro oder die AirPods Max, simuliert Spatial Audio, dass Töne aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Hierbei wird die Position der Kopfhörer relativ zum iPhone ermittelt, um zu erkennen, wie der Zuhörer aktuell seinen Kopf hält. Auf diese Art und Weise entsteht der Eindruck, dass sich mehrere Tonquellen im Raum befinden.Auf der Worldwide Developers Conference 2022 kündigte Apple schließlich an, dass Spatial Audio fortan auch bei Apple Music Einzug hält. Ende Juni 2022 schaltete Apple die Funktion in Apple Music frei – zuerst allerdings nur mit wenigen tausend Musikstücken. Apple veröffentlicht zwar keine genauen Zahlen zu den verfügbaren Tracks – doch laut Billboard soll sich die Anzahl in den vergangenen Monaten versiebenfacht haben.Gegenüber Billboard gab Apple nun bekannt, dass Musikstücke mit Unterstützung für Spatial Audio deutlich öfters abgespielt werden: Beispielsweise konnte Taylor Swift mit dem Track "Lover" die Aufrufe um 50 Prozent steigern. Hierbei verglich Apple die Zuhörerzahlen acht Wochen vor und acht Wochen nach der Umstellung auf Spatial Audio. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go." von Billie Eilish konnte durch Spatial Audio einen Höhrerzuwachs von 40 Prozent verzeichnen, "Starboy" von The Weeknd immerhin noch 20 Prozent.Aber selbst ältere Musikstücke stiegen so in der Gunst der Apple-Music-Nutzer: "Here Comes the Sun" von den Beatles verzeichnet ebenfalls einen Anstieg um 50 Prozent – und 40 Prozent der Zuhörer spielten danach weitere Stücke der bekannten Band ab.Apple sieht in Spatial Audio ein Alleinstellungsmerkmal von Apple Music im Vergleich zur Konkurrenz – aber Apple Lossless scheint bei den Hörern deutlich weniger Anklang zu finden: Oliver Schusser, Leiter von Apple Music und der Beats-Sparte, sagte gegenüber Billboard, dass es sich bei Apple Lossless um ein Nischenprodukt handelt. Aktuell verwenden die meisten Nutzer Apple Music mit kabellosen Kopfhörern – und über Bluetooth ist momentan keine verlustfreie Übertragung möglich. Daher habe sich Apple auf ein Feature (gemeint ist Spatial Audio) konzentriert, welches man kabellos umsetzen konnte und wodurch Zuhörer tatsächlich einen Unterschied feststellen.