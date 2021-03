Apple veröffentlicht iOS 14.4.1, macOS Big Sur 11.2.3 und watchOS 7.3.2 (Aktualisierung)

watchOS 7.3.2 – Sicherheitsupdate

Große Systemupdates voraus

Aktualisierung: WebKit-Sicherheitslücke

Vor zwei Wochen hatte Apple ein kleineres Update für macOS veröffentlicht (11.2.2), am heutigen Abend gibt es direkt noch eine weitere Aktualisierung. macOS 11.2.3 behebt gemäß der Angaben des verlinkten Support-Dokuments eine Schwachstelle in Verbindung mit WebKit. Auch iOS 14 und watchOS 7 sind mit Updates an der Reihe. Während die Betaphase von iOS 14.5 noch läuft, nimmt sich Apple mit der jetzt erschienenen Aktualisierung offensichtlich ebenfalls dringender Probleme an, die nicht noch zwei bis drei Wochen Zeit haben.Aus der Updatebeschreibung zu iOS 14.4.1 geht allerdings nur sehr grob hervor, was die Verbesserungen der neuen Version sind. Apple dokumentiert nämlich keine konkreten Punkte, sondern beschränkt sich auf einen Standard-Text. Dieser besagt, das Update beinhalte wichtige Sicherheitsverbesserungen und werde daher allen Nutzern empfohlen. Folgt man dem verlinkten Support-Dokument, so weiß dieses von keiner neuen iOS-Version.Auch für Besitzer der Apple Watch gibt es ein Update, denn ab sofort steht watchOS 7.3.2 zur Verfügung. Die Updatebeschreibung ist allerdings genauso wenig aussagekräftig wie im Falle von iOS 14.5 – Apple nennt ebenfalls nur sehr allgemein die wichtigen Sicherheitsverbesserungen.Laden und installieren lässt sich das Update wie immer über die Systemeinstellungen direkt auf dem Device. Sollte die Software-Aktualisierung noch keine neue Version anzeigen, sollte man es einfach ein paar Minuten später noch einmal versuchen. Wer die watchOS-Aktualisierung auf seine Smartwatch loslassen möchte, öffnet dazu die Watch-App auf dem iPhone.Einiges deutet darauf hin, dass die nächsten großen Updates ebenfalls nicht mehr weit entfernt ist. Sofern sich die Berichte bezüglich eines Apple-Events am 23. März bewahrheiten, dürften in derselben Woche auch iOS 14.5, macOS 11.3 und die weiteren Systemupdates erscheinen. Derzeit befinden sich die Systeme in der dritten Beta, spätestens in der kommenden Woche beginnt der vierte Testlauf.Inzwischen hat sich herausgestellt, dass auch iOS 14.4.1 und watchOS 7.3.2 die Sicherheitslücke in WebKit angehen, welche Apple mit macOS 11.2.3 beseitigte. Diese ermöglichte es, über speziell präparierte Web-Inhalte Code auf den Geräten auszuführen, ausgenutzt wurde ein Fehler in der Speicherverwaltung.