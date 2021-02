Apple veröffentlicht macOS 11.2.2 – Bugfix geht möglichen Hardware-Defekt an

Unbekannt, welches Zubehör genau betroffen ist

Keine neue 11.3-Beta

Während die Betaphase von macOS 11.3 noch läuft, hat Apple ein weiteres Update für Nutzer von Big Sur veröffentlicht. Dieses richtet sich der Updatebeschreibung zufolge an Besitzer eines MacBook Pro der Modelljahre 2019 oder neuer sowie eines MacBook Air 2020 oder neuer. Im Falle des MacBook Air ist mit "oder neuer" wohl die M1-basierte Serie gemeint, denn die letzte Intel-Serie trug die Bezeichnung "MacBook Air 2020". Apple beschreibt in den Release Notes eine wichtige Fehlerbehebung. So soll die neue Systemversion verhindern, dass besagte Geräte möglicherweise beschädigt werden, wenn sie an "nicht konforme" USB-C-Hubs oder Docks von Drittanbietern angeschlossen werden. Sonstige Punkte sind in der Beschreibung nicht aufgeführt.Wer also derlei Peripherie von Drittanbietern verwendet, sollte das Update umgehen installieren. Da nicht aufgeschlüsselt ist, um welche Produkte es sich konkret handelt, ist das Update generell anzuraten. Blickt man auf Forendiskussionen der letzten Monate, so gab es in der Tat vereinzelte Berichte über Hardware-Defekte in Verbindung mit Hubs oder Docks. Ein Reddit-Nutzer berichtet beispielsweise, dass die Nutzung eines UtechSmart-Produkts dazu führte, sein MacBook Pro 2019 zur Reparatur geben zu müssen. Andere Stimmen besagen, starke Hitzeentwicklung beobachtet zu haben – wenngleich aber unbekannt ist, ob dieses Verhalten durch macOS 11.2.2 angegangen wird. Laden und installieren lässt sich die Aktualisierung wie immer über die entsprechende Sektion in den Systemeinstellungen.Die Betaversion von macOS 11.3 sowie iOS 14.5 aktualisierte Apple in dieser Woche hingegen noch nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass der mit 11.2.2 gebotene Bugfix auch in macOS 11.3 einzieht. Dieses liegt momentan in der zweiten Betaversion vor, die dritte Beta erscheint aller Wahrscheinlichkeit nach in der kommenden Woche. Einen Überblick zu den sonstigen Neuerungen von macOS 11.3 gibt es in dieser Meldung, erschienen nach Freigabe der zweiten Beta: