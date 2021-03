Apple-Event: Erneut Gerüchte um eine März-Veranstaltung – Prosser nennt den 23.3.

Erneut ohne Publikum



Jon Prossers Ansage auf Jon Prossers Ansage auf Twitter

Viele Aktualisierungen möglich

Wenn Apple ein Frühjahrs-Event veranstaltet, wählt das Unternehmen dafür meist den Monat März. Auch für dieses Jahr hatten mehrere Quellen besagt, Apple plane wichtige Ankündigungen für diesen Zeitraum – möglicherweise begleitet durch ein Special Event. Während sich die Meldungen einer Veranstaltung am 16. März nicht bestätigten, beispielsweise hatte Mark Gurman von Bloomberg den Angaben direkt widersprochen, gibt es jetzt erneut Hinweise. Allerdings stammen jene diesmal von einer durchaus verlässlichen Quelle: Jon Prosser persönlich gibt an, er habe etwas von einem Apple-Event gehört. Dieses solle am 23. März stattfinden. Angesichts Apples üblicher Zeitplanung wäre also damit zu rechnen, dass die Ankündigung spätestens Anfang nächster Woche erfolgt. Normalerweise nennt Apple das Datum eines Events immer sechs bis zehn Tage vorab.Als sicher gilt, dass Apple in den kommenden Monaten keine Präsenzveranstaltungen mit Publikum plant. Mit Event ist daher erneut gemeint, dass man zum genannten Termin ein vorproduziertes Video bestaunen kann – so wie es schon zur WWDC 2020 sowie den September-, Oktober- und November-Events der Fall war. Zu den denkbaren Neuerungen eines März-Events kursieren seit geraumer Zeit bereits Berichte. Ganz vorne in der Reihenfolge der wahrscheinlichsten Ankündigungen rangieren die Suchetiketten "AirTags" sowie iMacs mit hauseigenen Apple-Prozessoren. Die Einstellung des iMac Pro gilt als Indiz, nicht mehr lange auf M1-iMacs warten zu müssen.Auch ein MacBook Pro 16" mit M1-Chips wurde mehrfach genannt, wenngleich viele Beobachter eher mit Sommer/Herbst rechnen. Da die letzten größeren Neuerungen beim iPad Pro eine Weile zurückliegen, gilt das Tablet ebenfalls als wahrscheinlicher Kandidat – möglicherweise erstmals mit "Mini LED"-Display ausgestattet. Ob Apple hingegen jetzt schon die Zeit für gekommen sieht, mit der dritten AirPods-Generation anzutreten, ist ungewiss. Angeblich sind die Verkaufszahlen weiterhin so hoch, dass es wenig Druck für Modellaktualisierungen gibt.