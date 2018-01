Apple verkauft erstmals WLAN-Router der Konkurrenz - eigene AirPort-Router weiter im Angebot

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass Apple erstmals mit dem Verkauf eines konkurrierenden WLAN-Routers begonnen hat. Dies folgt ungefähr ein Jahr nach Gerüchten, denen zufolge Apple die Entwicklungsabteilung für AirPort-Router aufgelöst habe. Zuletzt hatte Apple aber im Dezember ein Firmware-Update für die hauseigenen Router veröffentlicht, mit dem ein Sicherheitsproblem des WPA2-Verschlüsselungsprotokolls behoben wurde (MTN berichtete: ).Mit dem Schritt, auch konkurrierende WLAN-Router anzubieten, verdichten sich jedoch die Indizien, dass Apple möglicherweise keine neuen WLAN-Router entwickeln wird. Die nun von Apple im Store geführten Velop WLAN-Module von Linksys stellen diesbezüglich eine Weiterentwicklung dar. Die nur im Zweier- oder Dreier-Pack erhältlichen Geräte können untereinander ein Mesh-Netzwerk bilden, um so die Reichweite des WLAN-Netzwerks zu erhöhen. Anders als bei Repeatern bzw. Reichweitenverstärkern gibt es keine Interferenz zwischen den WLAN-Subnetzen, was letztendlich der Geschwindigkeit zugute kommt. Zusätzlich kann jedes Modul den kürzesten Pfad zu einem WLAN-Teilnehmer ermitteln und so die Geschwindigkeit weiter steigern.Ähnlich wie bei Apples eigener AirPort Express AirPort Extreme und AirPort Time Capsule erfolgt die Konfiguration der Linksys Velop mittels kostenloser App . Bemerkenswert ist hierbei, dass die App nur für iOS verfügbar ist, daher eine Konfiguration über klassische Macs nicht möglich ist, sondern dafür ein iPhone oder iPad bzw. ein Android-Gerät mit Linksys-App vorhanden sein muss.Wer sich von dieser ungewöhnlichen Systemanforderung nicht abschrecken lässt, kann Linksys Velop WLAN-Module zum Preis von 299,95 Euro (2 Stück) bzw. 429 Euro (3 Stück) erwerben. Neben den erforderlichen Netzteilen ist im Lieferumfang noch ein Ethernetkabel für die Verbindung zum Internet-Router enthalten. Zu beachten ist, dass die Module nur WPA2 beherrschen, dafür aber mit sechs Antennen und drei Frequenzbändern zu allen bisherigen WiFi-Standards von 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g bis 802.11n kompatibel sind.