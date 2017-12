AirPort: Wichtiges Sicherheitsupdate verfügbar

Vor einigen Wochen schloss Apple Sicherheitslücken, die kabellose WPA2-gesicherte Netzwerke betrafen. Angreifern war es damit möglich, ins WLAN einzudringen und trotz Verschlüsselung alle Pakete mitzulesen. Mit iOS 11.1 und macOS 10.13.1 High Sierra ging Apple jenes Problem an, das beinahe die gesamte Branche betroffen hatte. Auch andere Systeme und Router mussten aktualisiert werden, um die sogenannte "KRACK-Lücke" zu beseitigen. Die Abkürzung steht für "Key Reinstallation Attacks". Nachdem vor zwei Monaten noch unklar war, ob es auch Updates für die verschiedenen AirPort-Produkte gab, tauchen nun Aktualisierungen auf. Apple veröffentlichte Sicherheitsupdates für AirPort Time Capsule, AirPort Extreme sowie AirPort Express.Das Update mit Versionsnummer 7.6.9 richtet sich an 801.11n-Basisstationen, 7.7.9 ist hingegen für 802.11ac-Geräte gedacht. Apple schaltete auch Support-Dokumente , in denen eine konkrete Aufschlüsselung der Verbesserungen zu finden ist. Wie erwartet schließt Apple mit den Bugfixes sowohl die KRACK- als auch die Broadpwn-Lücke. Apple spricht auch noch von weiteren Sicherheitsverbesserungen. Wer keinen Update-Hinweis auf die neuen Versionen findet, sollte manuell tätig werden. Das ist recht schnell gemacht: Im AirPort-Dienstprogramm muss lediglich das verwendete AirPort-Gerät ausgewählt werden, anschließend ist das Update möglich.Vor ziemlich genau einem Jahr wurde bekannt, dass Apple die AirPort-Produkte wohl nicht mehr weiterentwickelt und daher das AirPort-Team aufgelöst hat. Die bislang dort eingesetzten Ingenieure wurde auf andere Teams verteilt, beispielsweise in die Entwicklung des Apple TV eingespannt. Laut Bloomberg sei dies länger geplant und kein plötzlicher Umbau gewesen. Der Hintergedanke war demnach, sich auf die Hauptprodukte zu konzentrieren, mit denen auch der größte Umsatz erzielt werde. AirPort Express AirPort Extreme und AirPort Time Capsule befinden sich allerdings weiterhin zu Preisen ab 109 Euro im Sortiment. Neue AirPort-Generationen wird es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben.