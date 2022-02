Apple streicht dreimonatige Testphase bei Apple Music

Grund unklar

Kauf von Audio-Produkt weiterhin mit sechs Monaten Testzeitraum

Apple kündigte Apple Music am 8. Juni 2015 an – und schon 22 Tage später startete der Dienst für alle Nutzer. Anfänglich kritisierten viele Nutzer und die Presse die Benutzeroberfläche des Streaming-Dienstes, doch mit iOS 10 überarbeitete Apple die Music-App und traf mehr den Geschmack der Anwenderschaft. Apple Music steht mittlerweile in über 150 Ländern auf der Welt zur Nutzung bereit.Bis vor Kurzem konnten Interessenten Apple Music für drei Monate kostenfrei ausprobieren. Apple scheint dies nun geändert zu haben, wie Macotakara auffiel: Ab sofort ist es nur noch möglich, den Apple Streaming-Dienst für einen Testzeitraum von einem Monat auszuprobieren. Die Änderung scheint zeitgleich in allen Ländern durchgeführt worden zu sein.Über die Gründe dieser Änderung lässt Apple natürlich nichts verlauten. Möglich ist, dass interne Analysen bei Apple ergeben haben, dass Kunden nach einer einmonatigen Testphase genau so oft ein Abo abschließen wie nach einem Testzeitraum von drei Monaten. Auch möglich ist, dass Apple den Testzeitraum aufgrund von Problemen bei Spotify reduzierte: Diverse Musiker, darunter Neil Young, David Crosby, Graham Nash und Stephen Stills verließen die Plattform, nachdem ein Spotify-Partner in einem Podcast Falschinformationen über die Corona-Pandemie verbreitete und nichts dagegen unternahm.Spotify bietet Nutzern normalerweise auch nur einen Testzeitraum von einem Monat an – doch öfter gibt es Aktionen, über welche Anwender unter bestimmten Bedingungen den Dienst drei Monate kostenfrei nutzen können.Unverändert hingegen ließ Apple den Testzeitraum von Apple Music, wenn der Kunde bestimmte Produkte bei Apple kauft: So erhält der Nutzer weiterhin sechs Monate Apple Music kostenlos, wenn dieser AirPods Pro , AirPods ( zweite oder dritte Generation ), AirPods Max , HomePod, HomePod mini , Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro oder Beats Solo Pro kauft.Restposten der AirPods (1. Generation), Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP und Beats Flex können allerdings nicht für einen kostenlosen, sechsmonatigen Testzeitraum von Apple Music eingelöst werden.