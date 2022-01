Prominenter Neuzugang: Björn Ulvaeus von ABBA moderiert Show auf Apple Music Hits

ABBA-Hype überdauerte die Jahrzehnte

Björn Ulvaeus plaudert auf Apple Music Hits mit Gästen

Björn versteht den anhaltenden Erfolg von ABBA nicht

Er ist nicht mehr jung – und (mehr) Geld braucht er vermutlich auch nicht wirklich. Wenn Björn Ulvaeus also mit 76 Jahren noch etwas Neues anfängt, steht bei einem der beiden "B"s von ABBA vermutlich der Spaß an der Freud und einer neuen Aufgabe im Vordergrund. Das dürfte auch bei seiner jüngsten und eher ungewohnten Aktivität der Fall sein: Der Komponist und Texter unzähliger Hits moderiert ab sofort eine eigene Radio-Show auf Apple Music Hits."Björn from ABBA and Friends" heißt die neue Sendung, welche der Mitgründer und jahrzehntelange Macher der schwedischen Pop-Legende aktuell auf Apple Music präsentiert. Zu hören ist die Show täglich zwischen 21 und 22 Uhr. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist für den Livestream nicht erforderlich, sondern wird nur für den späteren Abruf der Aufzeichnung benötigt. In der Show-Premiere war der US-amerikanische Musiker, Komponist und Produzent Nile Rodgers zu Gast. Er unterhielt sich mit Björn Ulvaeus unter anderem über Rezepte für erfolgreiches Songwriting, den Jahrzehnte überdauernden Hype um ABBA und den bis heute spürbaren Einfluss der Band.Das Thema ABBA sowie die Werke von Ulvaeus und seinem Mitstreiter Benny Andersson stehen auch im Mittelpunkt der weiteren Sendungen. Catherine Johnson beispielsweise plaudert mit dem neuen Apple-Music-Moderator über ihre Arbeit als Bühnen- und Drehbuchautorin für das Musical "Mamma Mia!". In einer weiteren Ausgabe der Show ist Johan Renck zu Gast. Der schwedische Musiker und Regisseur fungiert zurzeit als Kreativdirektor für die Konzerte mit dem Titel "ABBA Voyage", welche ab Mai dieses Jahres in London zu sehen sein werden. Besonderheit der Veranstaltungen: Die vier ABBA-Mitglieder Ulvaeus und Andersson sowie Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad treten nicht persönlich auf die Bühne, sondern werden von digitalen Avataren dargestellt, den "ABBAtaren".Björn Ulvaeus hat nach eigenem Bekunden sehr viel Spaß an seiner Tätigkeit als Radiomoderator und hofft zudem auf neue Erkenntnisse. "Ich habe lange darauf gewartet, mich mit Menschen auszutauschen, die sich intensiv mit ABBA beschäftigen", sagte er laut einem Bericht von Music Week . Insbesondere will der 76-Jährige in den Gesprächen in Erfahrung bringen, warum die Songs der Band bis heute erfolgreich sind. "Ich verstehe dieses Phänomen nämlich selbst bis heute nicht", so Ulvaeus.