Apple schlägt Google: App Store nach wie vor viel umsatzstärker als Play Store

App Store erwirtschaftet 80 Prozent mehr App-Umsatz als Play Store

Honor of Kings bei Spielen vorne, Tinder bei anderen Apps

Apples App Store generiert nach wie vor wesentlich höhere Einnahmen als der Google Play Store. Das geht aus einer Studie von Sensor Tower hervor. Die Marktforscher haben untersucht, wie hoch der weltweite Umsatz in beiden Stores innerhalb des ersten Halbjahres 2019 war – und den Wert mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr verglichen. Demzufolge verkleinerte Google den Abstand zum Platzhirschen aus Cupertino etwas. Apple liegt aber nach wie vor deutlich vorne. Beide Unternehmen konnten die Store-Einnahmen im zweistelligen Prozentbereich steigern.Apple und Google erwirtschafteten zwischen Januar und Juni 2019 Sensor Tower zufolge zusammengerechnet 39,7 Milliarden US-Dollar. Der Wert ergibt sich aus dem Verkauf von Mobil-Apps und dazugehörigen In-App-Käufen sowie Abonnements. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2018 entspricht der Wert einer Steigerung von 15,4 Prozent – seinerzeit waren es 34,4 Milliarden US-Dollar.Auf Apples App Store entfielen im ersten Halbjahr 2019 rund 25,5 Milliarden US-Dollar (+ 13,2 Prozent). Dem Unternehmen aus Cupertino übertraf den großen Konkurrenten Google damit um rund 80 Prozent. Der Android-Anbieter erzielte aber zumindest ein höheres Wachstum als Apple. 14,2 Milliarden über den Google Play Store erwirtschaftete US-Dollar bedeuten eine Verbesserung um 19,2 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018.Da Android jedoch einen wesentlich höheren Marktanteil als iOS hat, bedeutet das Ergebnis der Studie, dass Apples App Store für Software-Anbieter immer noch immens lukrativer ist als der Google Play Store. Obwohl Apple beim Marktanteil hinterherhinkt, generieren iPhone und iPad einen fast um das Zweifache höheren App-Umsatz als die deutlich verbreiteteren Android-Geräte.Honor of Kings war im ersten Halbjahr die weltweit umsatzstärkste Spiele-App. 728 Millionen US-Dollar hat das Spiel im App Store und Google Play Store zusammengenommen erwirtschaftet, so Sensor Tower. Dahinter folgen Fate/Grand Order, Monster Strike, Candy Crush Saga und PUBG Mobile. Abseits des Spiele-Sektors liegt die Dating-App Tinder vorne (497 Millionen US-Dollar). Danach kommen Netflix, Tencent Video, iQIYI und YouTube.