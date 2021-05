Apple schaltet "Dokumente & Daten" ab - Alter Sync-Dienst geht in iCloud Drive auf

"Dokumente & Daten" ist nach wie vor aktiv

Älterer Service wird im Mai 2022 abgeschaltet

Nutzer müssen den iCloud Drive aktivieren

Apple schneidet einmal mehr einen "alten Zopf" ab, diesmal allerdings einen, der nicht mehr allzu vielen Kunden des Unternehmens namentlich bekannt sein dürfte. "Dokumente & Daten", so die Bezeichnung, wurde nämlich bereits vor rund sieben Jahren vom neuen Angebot iCloud Drive abgelöst und fristet seither ein Schattendasein. Dennoch ist er nach wie vor in den Tiefen von iOS, iPadOS und macOS vorhanden, auf etlichen iPhones, iPads und Macs kommt er nach wie vor zum Einsatz.Ebenso wie der iCloud Drive ist "Dokumente & Daten", nicht zu verwechseln übrigens mit dem ähnlich benannten iCloud-Service "Schreibtisch & Dokumente" auf dem Mac, für die automatische Synchronisation von App-Daten zuständig. Allerdings sorgte der Dienst bei vielen Nutzern immer wieder für Frust, denn er war bei weitem nicht so leistungsfähig und komfortabel wie der iCloud Drive, den Apple im Jahr 2014 an den Start brachte. Dieser ist wesentlich besser in die Betriebssysteme integriert und steht sowohl im Finder auf macOS als auch in der "Dateien"-App auf iPhone und iPad zur Verfügung. Apple schaltete "Dokumente & Daten" jedoch bislang nicht ab, sondern stellt den älteren Service weiterhin zur Verfügung.Jetzt allerdings läutet das kalifornische Unternehmen das Ende von "Dokumente & Daten" ein. Im Mai 2022 wird der historische Synchronisationsdienst abgeschaltet und dann vollständig durch den iCloud Drive ersetzt. Sämtliche Benutzerkonten, mit welchen bis zu diesem Zeitpunkt noch auf den alten Service zugegriffen wird, migriert Apple automatisch auf den neuen Dienst. Das gab der iPhone-Konzern jetzt mit einem jüngst veröffentlichten Support-Dokument bekannt. An der Größe des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes ändert sich durch die Maßnahme nichts.Um nach der Migration auf ihre Daten zugreifen zu können, müssen bestehende Nutzer von "Dokumente & Daten" einmalig den iCloud Drive aktivieren. Die entsprechende Anleitung ist im neuen Support-Dokument zu finden. iCloud Drive ist kompatibel mit allen iPhones, auf denen mindestens iOS 8 zum Einsatz kommt, sowie Macs mit OS X Yosemite und Windows-Rechnern, auf welchen die iCloud-App installiert ist. Der Zugriff auf die diversen iCloud-Drive-Dienste ist unter der Adresse iCloud.com auch im Browser möglich.