iOS/iPadOS-Tipp: „Sonstigen“ Speicherbedarf löschen

Wie viel Speicherplatz benötigt „Sonstiges“?

Genauer als im Finder, aber ohne bezifferte Angaben: Der Menüpunkt „iPhone-Speicher“ in den Systemeinstellungen

Erster Schritt: Neustart

Öffnen Sie die Systemeinstellungen

Tippen Sie auf Safari

Wählen Sie „Verlauf und Websitedaten löschen“

Besonders speicherhungrig: Messenger-Apps

Messenger speichern Bild-, Video- sowie Audiodateien und zählen daher oftmals zu den speicherintensivsten Apps

Tippen Sie auf Einstellungen

Dann auf Nachrichten

Anschließend „Nachrichten behalten“

Wählen Sie zwischen zwei befristeten Zeiträumen

Ultima Ratio: Gerät zurücksetzen

Ein Gerät, das über zu wenig freien Speicherplatz verfügt, kann schnell nervenaufreibend werden. Beim iPhone oder iPad ist eine solche Situation besonders misslich: Der interne Speicher ist nicht erweiterbar und der iCloud-Speicher, den Apple kostenfrei einräumt, mit fünf GB äußerst knapp bemessen. Außerdem knausert Cupertino selbst bei aktuellen Geräten oft am Flash-Speicher: So muss das iPad ohne Namenszusatz in der Minimalkonfiguration mit lediglich 32 GB Vorlieb nehmen. Wer sich einen Überblick über den belegten Speicher verschafft, wird sich manchmal wundern: Der Bereich „Sonstiges“ ist oftmals überproportional stark vertreten. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, um welche Daten es sich dabei handelt – und wie Sie deren Speicherbedarf verringern.Um herauszufinden, wie viel Speicher die Kategorie Sonstiges belegt, können Sie beispielsweise das entsprechende Gerät im Finder auf dem Mac anklicken. Eine Leiste informiert über die Aufteilung nach Dateityp – und tut das erstaunlich ungenau: Die angezeigten Werten passen erfahrungsgemäß oft nicht mit den tatsächlichen überein. Daher empfiehlt es sich, direkt in den Systemeinstellungen nachzusehen: Unter Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher (oder iPad-Speicher) bildet ebenfalls eine Leiste die Speicheraufteilung ab. Diese ist aber weit präziser als im Finder, entbehrt allerdings genauer Werte für die einzelnen Segmente.Welche Dateien werden überhaupt dem Bereich Sonstiges zugeordnet? Es handelt sich dabei zumeist um Caches, Systemdateien, Wörterbücher, Schlüsselbund-Daten, Schriftarten und Updates. Auch alternative Stimmpakete für Siri entfallen auf dieses Segment. Besonders speicherhungrig sind Streams: Musik und Filme, die noch im Cache behalten werden, nehmen oft außerordentlich viel Platz in Anspruch. Grundsätzlich sollte ein Neustart des Geräts die ersten Wahl sein: Oft sorgt dieser bereits für gelöschte Caches, die viel Platz benötigen. Ebenfalls speicherintensiv sind die Caches von Safari. Um sich dieser zu entledigen, gehen Sie wie folgt vor:Um weitere Speicherfresser zu identifizieren, kehren Sie noch einmal zum oben genannten Punkt „iPhone-Speicher“ oder „iPad-Speicher“ zurück. Dort befindet sich auch eine Auflistung speicherintensiver Anwendungen. Vieler dieser Apps mögen nicht besonders groß sein, umfassen aber zahlreiche Mediendateien. Vor allem bei Messenger-Apps lässt sich das beobachten:Apple bietet Nutzern von iMessage die Möglichkeit, Dateien nach 30 Tagen oder einem Jahr automatisch zu löschen.Falls noch immer zu viel Speicher im Bereich Sonstiges liegt und auch ein Neustart keine nennenswerte Abhilfe schafft, bleibt immer noch das Zurücksetzen des Geräts. Dieser Schritt ist natürlich ein vergleichsweise radikaler und sollte mit einem Backup einhergehen.