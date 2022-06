Deutlicher Hinweis?

MacBook Air? Mac mini? Mac Pro?

Brille nicht sofort bestellbar

Früher war es ein sicherer Hinweis, dass Apple in Kürze neue Produkte vorstellt, wenn der Apple Online Store nicht mehr erreichbar war. In jüngerer Vergangenheit nahm Apple den Apple Online Store aber gelegentlich auch vor Events vom Netz, obwohl keine Neuerungen eingepflegt wurden. Soeben hat Apple den Apple Online Store knapp sechs Stunden vor Beginn der Keynote um 19 Uhr deutscher Zeit vom Netz getrennt.Am heutigen Tag ersetzte Apple jedoch die normale Meldung, dass der Store vorübergehend nicht erreichbar ist, durch einen Hinweis auf die WWDC-Keynote und weist sogar darauf hin, dass es Updates beim Apple Store gibt:Hierbei könnte es sich tatsächlich um einen echten Hinweis handeln, dass Apple am heutigen Abend neue, bestellbare Produkte präsentiert – welche vielleicht sogar direkt am heutigen Abend vorbestellbar sind.Noch immer ist allerdings nicht klar, welche Produkte Apple am heutigen Abend vorstellen könnte. Die Gerüchteküche ist sich nur bei einer Sache recht einig: Wenn Apple heute Abend bestellbare Produkte präsentiert, wird es sich aller Voraussicht nach um Macs handeln. Auf der einen Seite vermutet die Gerüchteküche, dass Apple ein neues MacBook Air vorstellt – samt der nächsten Generation der M-Chips. Da Apple aber kurz vor der Keynote die Werbevideos bezüglich des Mac Pro 2019 entfernte, rechnen nun auch manche mit einem ersten Ausblick auf den kommenden Mac Pro mit M-Prozessoren.Komplett aus dem Rennen ist auch ein neuer Mac mini nicht: Bereits im April fanden sich in der Firmware des Studio Displays Hinweise auf einen neuen Mac mini, welchen Apple bis jetzt noch nicht vorstellte. Es ist aber noch nicht bekannt, ob der Mac mini auf dem kommenden M2 basiert oder ob dieser noch den M1 bzw. M1 Pro einsetzen wird.Sollte Apple einen ersten Ausblick auf die kommende VR-/AR-Brille gewähren, ist aller mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht davon auszugehen, dass diese auch am heutigen Abend bestellbar ist. Da das Apple-Headset über einen eigenen App Store verfügen soll, werden Dritthersteller Zeit benötigen, um entsprechende Software zu programmieren – und daher wird Apple zuerst einen Ausblick auf das Headset geben, bevor diese mehrere Monate später zu bestellen ist.