Apple meldet größeren iCloud-Ausfall

Noch kein Ende in Sicht

Einzige Möglichkeit: Abwarten

Ab heute Mittag meldeten erste Nutzer, dass Probleme mit manchen Apple-Diensten bestehen: Ein Teil der Anwender konnten plötzlich keine Fotos mehr synchronisieren, bei anderen arbeitete der iCloud-Schlüsselbund nicht so wie gewohnt. Ab und zu funktionierten die Dienste dann wieder normal – nur um einige Minuten später wieder Probleme zu machen.Nun aktualisierte Apple die Statusübersicht der Dienste. Der Webseite nach sind momentan viele der iCloud-Services nicht oder nur schlecht erreichbar:Es scheinen besonders Dienste von dem Problem betroffen zu sein, welche auf Apples Framework und Datenbank "CloudKit" basieren. Somit sind wahrscheinlich auch einige Dritthersteller-Apps, welches CloudKit nutzen, langsam oder komplett von diesem Ausfall betroffen.Apple wird mit Hochdruck an dem Problem arbeiten – doch momentan ist nicht bekannt, wie lange sich der Ausfall hinziehen wird. In der Vergangenheit korrigierte Apple solche Probleme meist innerhalb von einigen Stunden – doch da der Grund des Ausfalls nicht öffentlich bekannt ist, lässt sich hier sehr schwer eine Aussage treffen, wann die Apple-Techniker den Fehler lösen können.Als Nutzer hat man nicht viele Möglichkeiten: In diesem Fall hilft nur abwarten, bis Apple die Probleme wieder im Griff hat. Da Apple sich laut der Statuswebseite der Schwierigkeiten bewusst ist, sollte man nicht deswegen den Apple-Support kontaktieren. Erst, wenn die Statusseite wieder grünes Licht gibt und man trotzdem weiterhin Schwierigkeiten mit iCloud hat, sollte man sich an den Apple-Support wenden.