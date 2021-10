Apple kündigt Verkaufsstart der Apple Watch Series 7 an

Die Neuerungen der Series 7

Ausführungen der neuen Apple Watch

Apple Watch Series 7: Ab 399 Dollar

Apple Watch SE: Ab 279 Dollar

Apple Watch Series: Ab 199 Dollar

Drei Wochen nach dem "California Streaming"-Event hat sich Apple nun endlich dazu geäußert, wann die neue Generation der Apple Watch auf den Markt kommt. Aus der Angabe "Später diesen Herbst erhältlich" wurde nun nämlich ein konkretes Darum – und zwar der 8. Oktober. An diesem Tag nimmt Apple erstmals Bestellungen an, die Auslieferung soll dann eine Woche später anlaufen. Verschiedene Berichte legten indes nahe, dass man sich auf lange Lieferzeiten einzustellen hat. Dies ist zwar bei neuen Apple-Produkten generell der Fall, allerdings sprachen die Quellen davon, Apple sei von Produktionsproblemen betroffen. Aus diesem Grund habe Cupertino die Series 7 auch erst verspätet auf den Markt gebracht. Andere Einschätzungen besagten gar, die Series 7 sei eher der Notfall-Plan gewesen (siehe ), da während der Entwicklung bzw. Produktionsvorbereitung einiges schiefgegangen sei.Die wohl wichtigste Änderung sieht man direkt auf den ersten Blick, denn die Apple Watch Series 7 verfügt über ein größeres Display mit rund 20 Prozent mehr Fläche. Damit legt allerdings auch das Gewicht zu, im Falle der Edelstahl-Variante um fast 10 Prozent. Apple verspricht zudem 33 Prozent schnellere Ladegeschwindigkeit, die Laufzeit selbst bleibt indes unverändert. Ansonsten hat sich im Inneren der Uhr wenig getan. Der "neue" S7-Chip bietet im Vergleich zum S5 dieselbe Performancesteigerung wie der S6 aus der Apple Watch Series 6 – zusätzliche Sensoren verbaut Apple nicht. Wie zuvor gibt es 32 GB internen Speicher.Kunden haben die Auswahl zwischen den Gehäusematerialien Edelstahl, Aluminium und Titan – wenngleich es eine dedizierte Apple Watch "Edition" bei der aktuellen Serie nicht mehr gibt. Außerdem steht die teurere Hermès-Variante mit modischen Armbändern zur Verfügung, an Sportler richtet sich die Apple Watch "Nike". An älteren Varianten führt Apple die Apple Watch Series 3 (vorgestellt September 2017) sowie die Apple Watch SE (vorgestellt September 2020) im Sortiment. Auch die Apple Watch Series 6 ist momentan noch zu haben, diese Variante dürfte aber wohl bis Freitag aus dem Angebot verschwinden. Die Europreise der neuen Generation hat Apple allerdings noch immer nicht genannt – in Anbetracht der unveränderten Dollarpreise sollten diese aber auf dem Niveau der Series 6 liegen. Bekannt ist bislang nur: