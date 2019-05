Apple gibt iOS 12.3, macOS 10.14.5, watchOS 5.2.1 und tvOS 12.3 frei

Die neuen TV-Kanäle

Noch theoretisch: Apple Card

AirPlay: Fernseher von Drittherstellern werden in macOS 10.14.5 und iOS 12.3 unterstützt

EKG in weiteren Ländern verfügbar

Update für HomePod auf Version 12.3 erschienen

Apple schreibt zu iOS 12.3:

iOS 12.3 enthält Unterstützung für AirPlay 2-kompatible TVs und eine neu gestaltete Apple TV App. Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und Verbesserungen.



AirPlay 2

- AirPlay 2 unterstützt nun das Teilen von Videos, Fotos, Musik und mehr - von deinem iPhone und iPad direkt auf dein AirPlay 2-kompatibles Smart-TV.

- Anhand der Wiedergabe mit einem Tippen wird die ausgewählte TV-Sendung oder der ausgewählte Film automatisch auf dem zuletzt von dir verwendeten Bildschirm (basierend auf Zeit und Ort) abgespielt.

- Siri-Vorschläge für Filme und TV-Sendungen, die du dir ansehen kannst, enthalten nun eine Option für AirPlay.

- Intelligente Vorschläge werden ausschließlich auf dem Gerät erstellt, damit deine persönlichen Informationen geschützt bleiben.



Apple TV App

- Die Apple TV App zeichnet sich durch ein von Grund auf neu gestaltetes Design aus, das mit von Experten kuratierten Sammlungen und personalisierten Empfehlungen überzeugt.

- Apple TV-Kanal-Abonnements können mit bis zu sechs Familienmitgliedern geteilt werden, ohne dass weitere Apps, Accounts oder Passwörter benötigt werden.

- Neu veröffentlichte Filme können in der Apple TV App gekauft oder ausgeliehen werden, einschließlich des kompletten Katalogs mit über 100.000 Filmen und der größten Auswahl an 4K HDR-Titeln.

- Ein neuer Bereich nur für Kinder hilft dir beim Entdecken redaktionell ausgesuchter Sendungen und Filme, die für Kinder aller Altersklassen geeignet sind.

- Die Apple TV App kann jetzt auf intelligente Weise die Wiedergabe auf den am besten geeigneten Apple TVs oder AirPlay 2-kompatiblen TVs in der Nähe vorschlagen.



Dieses Update enthält zudem folgende Fehlerbehebungen und Verbesserungen:



- Der Tab „Für dich“ in Apple Music wird nun mehrmals täglich aktualisiert und schlägt dir Musik anhand von Genres, Künstlern und Stimmungen vor, die du magst.

- Ein Problem wird behoben, bei dem Apple TV Remote auf unterstützten Empfängern Videos nicht mehr anhalten, steuern oder dessen Lautstärke ändern konnte.

- Ein Problem wird behoben, bei dem Anrufe über WLAN-Telefonie unterbrochen werden konnten.

- Ein Problem wird behoben, bei dem die Titelinformationen eines verbundenen iPhone nicht auf dem Display des Autos angezeigt werden konnten.

...und zu macOS 10.14.5:

Das macOS Mojave 10.14.5-Update verbessert die Stabilität und die Zuverlässigkeit deines Mac. Das Update wird allen Benutzern empfohlen.



Dieses Update:

- fügt AirPlay 2-Unterstützung hinzu, um Videos, Fotos, Musik und mehr direkt von deinem Mac auf deinem AirPlay 2-kompatiblen Smart-TV teilen zu können

- verbessert die Audiolatenz auf den MacBook Pro-Modellen von 2018

- behebt ein Problem, bei dem sehr große OmniOutliner- und OmniPlan-Dokumente nicht korrekt dargestellt wurden

Ab sofort ist es so weit: Nach fast zweimonatiger Betaphase lassen sich nun die nächsten großen Systemupdates laden. Nachdem Apple die Systeme fünf bzw. sechs Betaphasen lang erproben ließ, war jetzt offensichtlich der Zeitpunkt zur Marktreife gekommen. Blickt man auf Apples üblichen Update-Rhythmus, so gibt es vor Erscheinen der nächsten "Major Releases" (iOS 13 und macOS 10.15) vermutlich kein weiteres, umfangreicheres Systemupdate für iOS 12 und macOS 10.14 mehr. Die alljährliche Entwicklerkonferenz WWDC ist nicht mehr weit entfernt, normalerweise arbeitet Apple nicht parallel an Updates für zwei Systemgenerationen. Mit den heute erschienen Aktualisierungen geht Apple einen wichtigen Schritt auf dem Weg hin zum Dienste-Wachstum: Die Grundlagen für den TV-Streaming-Dienst sind gelegt.Zwar kommen Apples eigenproduzierte Serien erst im Herbst, jetzt gibt es aber bereits den Startschuss für die "Apple TV channels". Dabei handelt es sich um verschiedenartige Themenkanäle, welche sich einzeln abonnieren lassen. Im Rahmen dessen entwickelte Apple die TV-App neu – für den Mac soll ebenfalls eine eigene App erscheinen, diese ist jedoch noch nicht Bestandteil von macOS 10.14.5.Apples eigene Kreditkarte ist zwar noch nicht auf dem Markt, allerdings stattete Apple iOS 12.3 bereits mit (theoretischer) Unterstützung der Apple Card aus. Apple könnte daher die Funktionalität ohne ein weiteres Systemupdate aktiveren – für US-Nutzer, denn hierzulande gibt es die Karte vorerst nicht.iOS 12.3 wie auch macOS 10.14.5 bringen Unterstützung für Dritthersteller-Fernsehgeräte mit: Ohne angeschlossenes Apple TV lässt sich nun der Bildschirminhalt eines Macs, iPhones oder iPads auf ausgesuchten Fernsehgeräten drahtlos wiedergeben.Mit watchOS 5.2 führte Apple überraschend in weiten Teilen von Europa die lang erwartete EKG-Funktion ein. Mit Version 5.2.1 kann nun auch in Polen, der Slowakei, Tschechien wie auch in Kroation und Island das EKG-Feature genutzt werden.Auch für den HomePod hat Apple ein Update veröffentlicht – schweigt sich aber weitgehend zu den Änderungen aus. Bekannt ist nur, dass das Update Kompatibilitätsprobleme mit manchen WLAN-Netzwerken behebt.