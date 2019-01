Alle Fernseher mit AirPlay-Integration

Unterstützte Geräte

Apple und Samsung kündigten überraschenderweise am Montag an , dass zukünftig Fernseher Videos und andere Inhalte vom iPhone, iPad oder Mac via AirPlay 2 empfangen können – zuvor war dies nur möglich, wenn am Fernseher ein Apple TV angeschlossen war. Kurz darauf ließen auch Sony und LG vermelden, zukünftig AirPlay 2 von Apple zu unterstützen.Noch nicht ganz sicher ist, ob die iTunes-App nur auf Samsung-Geräten verfügbar ist oder ob auch Sony und LG diese App anbieten werden. Mit der iTunes-App auf Samsung-Fernsehern sollen sich zukünftig gekaufte oder gemietete Filme aus dem iTunes Store direkt auf dem Fernseher wiedergeben lassen, ohne dass ein Apple TV oder anderes Gerät verwendet wird.Apple veröffentlichte eine Liste von Fernsehgeräten, die zukünftig das AirPlay-2-Protokoll per Update oder ab Werk unterstützen:Samsung QLED Series (2019 und 2018)Samsung 8 Series (2019 und 2018)Samsung 7 Series (2019 und 2018)Samsung 6 Series (2019 und 2018)Samsung 5 Series (2019 und 2018)Samsung 4 Series (2019 und 2018)LG OLED (2019)LG NanoCell SM9X Series (2019)LG NanoCell SM8X Series (2019)LG UHD UM7X Series (2019)Sony Z9G Series (2019)Sony A9G Series (2019)Sony X950G Series (2019)Sony X850G Series (2019 85", 75", 65" und 55")Vizio P-Series Quantum (2019 und 2018)Vizio P-Series (2019, 2018 und 2017)Vizio M-Series (2019, 2018 und 2017)Vizio E-Series (2019, 2018 und 2017)Vizio D-series (2019, 2018 und 2017)Noch ist nicht sicher, ob auch andere Hersteller wie zum Beispiel Panasonic AirPlay 2 unterstützen werden oder ob sich die Auswahl vorerst auf die oben genannten Anbieter beschränkt.Apple hat bereits die US-Seiten zu AirPlay angepasst und nennt dort bereits die neuen Features – die deutsche Seite wurde bislang nicht aktualisiert. So kann das iPhone oder iPad via AirPlay 2 auch als Fernbedienung für das heimische Fernsehgerät genutzt werden, um zum Beispiel die Lautstärke einzustellen oder einen Film zu pausieren. Ferner ist es möglich, via Siri-Kommando einen bestimmten Film oder Serie abzuspielen.Zukünftig lassen sich Fernseher, die AirPlay 2 für Audio und Video unterstützen, anhand folgender Aufkleber identifizieren: