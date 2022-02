Apple gibt watchOS 8.4.1 frei

watchOS 8.4.1 erschienen

Nur für Apple Watch Series 4 oder neuer

Installation

Letzte Woche erschien neben iOS 15.4 und macOS 12.2 auch ein Update für die Apple Watch: watchOS 8.4 brachte aber, genau wie die sonstigen Aktualisierungen, keine neuen Funktionen mit. Doch Apple behob zumindest einen ärgerlichen Fehler, welcher das Aufladen der Uhr mittels manchen Dritthersteller-Ladegeräten verhinderte.Bislang bekannt wurde nur ein schwerwiegender Fehler: Fügte man einen Eintrag (z.B. ein Impfzertifikat) in die Wallet-App auf dem iPhone hinzu, zeigte die Apple Watch dies möglicherweise nicht an. Für das Problem gibt es zwar einen Workaround , doch solche Mängel korrigiert Apple normalerweise recht schnell.Nun hat Apple soeben watchOS 8.4.1 über die Software-Aktualisierung der Apple Watch zum Download bereitgestellt. Leider versäumt es Apple zu konkretisieren, welche Fehler das Update tatsächlich korrigiert. In den Notizen ist lediglich der allgemeingehaltene Satz zu lesen, dass Apple Fehler beseitigt habe.Die Aktualisierung steht allerdings nur für alle Apple-Uhren ab der Series 4 zum Herunterladen bereit. watchOS 8.4 unterstützt aber nach wie vor die Apple Watch Series 3 – welche Apple aktuell auch noch als Neuware über den Apple Store vertreibt. Diese stellt aktuell mit 219 Euro den günstigsten Einstieg in die Watch-Welt dar.Die Aktualisierung lässt sich am einfachsten über die Apple-Watch-App auf dem gekoppelten iPhone installieren: Hier führt der Punkt "Allgemein" zur Option "Software-Update" – und dort wird das Update direkt zum Download angeboten:Doch Vorsicht: Die Apple Watch muss sich auf dem Ladegerät befinden und über mindestens 50 Prozent Restladung verfügen. Ferner wird vorausgesetzt, dass die Uhr mit einem WLAN verbunden ist, um das Update einspielen zu können. Sind diese Kriterien nicht erfüllt, verweigert die Apple Watch die Installation des Updates. Je nach Apple-Watch-Modell dauert die Installation nach abgeschlossenem Download zwischen 10 und 30 Minuten, in welcher die Uhr auf dem Ladegerät verbleiben muss.