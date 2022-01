iOS 15.3, watchOS 8.4 und tvOS 15.3 erschienen (Aktualisierung: macOS 12.2 ebenfalls)

Verbesserungen in iOS und iPadOS 15.3

OS 15.3 enthält Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für Ihr iPhone und wird allen Benutzern empfohlen.

macOS 12.2: Renovierte Musik-App

watchOS 8.4, tvOS 15.3, HomePod Software

Für ältere Systeme: Update für Big Sur und Catalina erschienen

Vor einer Woche hatte Apple den Release Candidate von iOS 15.3 sowie macOS 12.2, watchOS 8.4 und tvOS 15.3 veröffentlicht. Damit dokumentierte das Unternehmen, dass es diesmal nur eine recht kurze Betaphase gibt. Der erste Vorabbuild war in der Woche vor der Weihnachtspause erschienen, anschließend gab es lediglich eine weitere Beta sowie die erwähnte RC.Ab sofort steht nun die finale Version von iOS 15 zur Verfügung und kann von allen Nutzern über die Software-Aktualisierung geladen werden. Die Buildnummer ist 19D50, ein Zähler höher als der Release Candidate. Auf eine allzu lange Liste an Verbesserungen sollte man sich indes nicht einstellen, denn der kurze Testzeitraum deutet bereits an, wie übersichtlich es diesmal zugeht. Ebenfalls zu laden sind ab sofort macOS 12.2, watchOS8.4 und tvOS 15.3.Die Aufzählung sichtbarer Neuerungen gestaltet sich außerordentlich kurz: Es gibt keine. Wer auf die Einführung von Universal Control hoffte, muss sich ein weiteres Mal vertrösten lassen. Die Device-übergreifende Nutzung von iPad und Mac kommt frühestens mit iPadOS 15.4 und macOS 12.3. Klarheit dürfte es recht bald geben, üblicherweise beginnt Apple nur kurze Zeit nach dem finalen Release mit der nächsten Beta. Ein Bugfix aus iOS 15.3 ist allerdings bekannt, denn Apple schloss eine Lücke, welche die Browseraktivität von Safari trotz Trackingschutz enthüllen konnte. In den kargen Release Notes heißt es hierzu:Zwar spendiert Apple dem System keine weitreichenden Anpassungen, zumindest eine mitgelieferte App erhält aber eine technische Generalüberholung. Handelte es sich zuvor um eine WebKit-basierte Lösung, so stellte Cupertino auf AppKit und somit auf ein natives Framework für die Benutzeroberfläche um. Bei der Verwendung spürt man dies deutlich, denn die Darstellung ist wesentlich flüssiger und fühlt sich mehr nach Mac anstatt nach Web an. Genauere Details hierzu finden Sie in folgender Meldung: . Ebenfalls erschienen: macOS Big Sur 11.6.3 und macOS Catalina Security Update 2022-001 – mit den Sicherheitsverbesserungen, die auch macOS 12.2 erhielt.Ohnehin gibt es für die Betriebssysteme der Apple Watch sowie des Apple TV nur selten umfangreiche Updates abseits der jährlichen Releases. Bei einer so unscheinbaren Aktualisierung wie diesmal trifft dies umso mehr zu – während der beiden Betas fielen keine funktionellen Anpassungen auf. Allerdings beseitigte Apple einen Bug, der das Aufladen der Uhr mit Drittanbieter-Zubehör verhindern konnte. Wie immer verteilt Apple auch eine neue Version des HomePod-Systems, wenn ein iOS-Update erscheint. "HomePod Software 15.3" steht ab sofort zu Verfügung.Wer aktuell noch macOS 11 Big Sur oder macOS 10.15 Catalina einsetzt, findet in der Software-Aktualisierung Sicherheitsupdates vor: Für Big Sur gibt Apple nun 11.6.3 heraus – und auf Catalina lässt sich ab sofort das Security Update 2022-001 herunterladen.