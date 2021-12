Apple gibt macOS 12.1 in der vierten Betaversion frei

Keine iOS-Betas

Möglicher Release-Termin

Aktuelle Betaversionen

macOS 12.1, Beta 4, Buildnummer: 21C5045a (veröffentlicht: 01.12.2021)

iOS 15.2, Beta 3, Buildnummer: 19C5044b (veröffentlicht: 16.11.2021)

iPadOS 15.2, Beta 3, Buildnummer: 19C5044b (veröffentlicht: 16.11.2021)

watchOS 8.3, Beta 3, Buildnummer: 19S5044c (veröffentlicht: 16.11.2021)

tvOS 15.2, Beta 3, Buildnummer: 19K5043b (veröffentlicht: 16.11.2021)

Apple hat soeben die vierte Beta-Version von macOS 12.1 Monterey zum Download für alle eingetragenen Entwickler freigeben. Aller Voraussicht nach wird Apple auch für Tester in Apples kostenlosem Public-Beta-Program die neue Version veröffentlichen – normalerweise geschieht dies innerhalb von 24 Stunden, wenn keine Fehler in der Entwicklervorabversion auffallen.macOS 12.1 wird Unterstützung für SharePlay mitbringen. Mit der neuen Funktion ist es möglich, über FaceTime Filme, Musik oder andere Inhalte gemeinsam zu betrachten. Außerdem lässt sich die Funkton zum Verstecken der eigenen E-Mail-Adresse direkt aus Mail heraus nutzen. Noch immer scheint allerdings eine lang erwartete Funkton zu fehlen: Universal Control. Mit Universal Control lassen sich Macs und iPads, welche nebeneinander stehen, mit einer Tastatur und Maus steuern. Dieses Feature kündigte Apple mit macOS 12 Monterey an – doch offensichtlich traten noch zu viele Fehler auf, so dass Apple Universal Control wohl auf macOS 12.2 oder gar macOS 12.3 verschiebt.macOS Monterey könnte am heutigen Abend das einzige, neue Beta-Update sein – bisher aktualisierte Apple die Vorabversionen von iOS, iPadOS, watchOS und tvOS nicht. Auf der Apple Developer Connection finden sich hier nach wie vor die Versionen vom 16. November wieder – einzig macOS 12.1 Monterey erschien am heutigen Abend in der vierten Beta-Version.Es ist davon auszugehen, dass macOS 12.1 wie auch iOS 15.2 und iPadOS 15.2 noch vor Weihnachten in der finalen Version erscheint – möglicherweise sogar schon nächster oder übernächste Woche.Zuletzt wie immer der kurze Statusbericht zur Downloadsektion im Entwicklerbereich. Apple führt derzeit die folgenden Releases als Betaversion auf, angegeben sind Buildnummer und das Veröffentlichungsdatum.