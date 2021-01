Apple gibt iOS 14.4, iPadOS 14.4, macOS 11.2 und weitere Systeme in der zweiten Beta frei

Bislang kaum Neuerungen bekannt

Vermutete Zeitplanung

Übersicht: Aktuelle Betaversionen

iOS 14.4 Beta 2, Build: 18D5043d (13.01.2021)

iPadOS 14.4 Beta 2, Build: 18D5043d(13.01.2021)

watchOS 7.3 Beta 2, Build: 18S5793d (13.01.2021)

tvOS 14.4, Beta 2, Build: 18K5793d (13.01.2021)

macOS 11.2, Beta 2, Build: 20D5042d (13.01.2021)

Apples interne Weihnachtsferien sind vorbei. Nachdem die Entwicklungsabteilungen einige ruhige Tage hinter sich hatten und auch der Entwicklerbereich wie üblich kurzzeitig komplett geschlossen war, geht es nun wieder mit Vollgas weiter und Apple setzt die Betaphase fort. Mehr als vier Wochen vergingen zwischen dem ersten und dem zweiten Vorab-Build von iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4 sowie watchOS 7.3. Für kommende Testversionen ist indes wieder von einem schnelleren Zyklus auszugehen, also von einer bis maximal zwei Wochen. Von macOS Big Sur 11.2 steht ebenfalls die zweite Beta zur Verfügung.Um große Feature-Updates scheint es sich bisherigen Informationen nicht zu handeln – zumindest waren in der ersten Beta nur einige überschaubare Änderungen aufgefallen. Diese betreffen vor allem Besitzer des vor nicht allzu langer Zeit auf den Markt gebrachten HomePod mini, der sich nun noch besser mit dem iPhone versteht. Eine genauere Beschreibung der Funktionen finden Sie in diesem Artikel: . Für die anderen Systeme dokumentiert Apple nur die allgemein gehaltenen Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen – ausführliche Release-Notes gibt es meist erst gegen Ende der jeweiligen Betaphase.Die Betaphase verlaufen normalerweise immer ziemlich ähnlich, weswegen man auch abschätzen kann, wann die finalen Versionen erscheinen. Mit der Freigabe ist demnach für Mitte Februar zu rechnen. Dies trifft sowohl auf iOS 14.4 wie auch macOS 11.2 zu. Intern erprobt Apple allerdings schon das übernächste Update, denn macOS 11.3 macht sich seit Dezember ebenfalls in den Zugriffsstatistiken bemerkbar. Spekulationen zufolge könnte 11.3 das System werden, welches sich auf den kommenden M1X-Macs befindet. Auch von macOS 12 lassen sich erste Spuren finden, wie wir gerade erst exklusiv berichteten Im Entwicklerbereich führt Apple nachfolgende Testversionen auf, angegeben haben wir wie immer die Buildnummer des jeweiligen Releases sowie das Datum der Veröffentlichung.