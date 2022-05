Apple forscht: iPhone per smarter Hülle zu einem anderen Gerät machen – Kamera, Fahrradcomputer, Spielekonsole und mehr

Smarte Hüllen und Docks ändern UI-Design



Quelle: Apple

Quelle: Apple

NFC-Chip steuert Anpassung des Interface

Hülle mit Controller-Buttons ist denkbar

iPhones sind wahre Alleskönner. Unter der einheitlichen Benutzeroberfläche vereinen Apples Taschencomputer eine Vielzahl von Funktionen. Zuweilen allerdings könnte es praktisch sein, wenn sich die Bedienung an die jeweils verwendeten Apps und Features sowie spezielle Situationen anpassen ließe. Eine Kamera-Anwendung etwa erfordert andere Steuerungselemente als beispielsweise ein Spiel, im Auto wiederum sollte das User-Interface auf Einfachheit getrimmt und die Bedürfnisse des Fahrers zugeschnitten sein. Schön wäre es zudem, wenn derartige Änderungen weitgehend automatisch erfolgten.Apples Entwicklungsabteilung stellt offenbar solche Überlegungen an und denkt über praktische Lösungen nach. Zum Einsatz kommen könnten dabei smarte Hüllen und Docks, welche das Benutzerinterface eines iPhones an die jeweilige Situation anpassen. Das geht aus einem Patentantrag hervor, den das US Patent & Trademark Office jetzt veröffentlicht hat. Die Schutzschrift trägt den eher sperrigen Titel “Dynamic User Interface Schemes for an Electronic Device Based on Detected Accessory Devices”. Sie wurde am 31. März dieses Jahres eingereicht, ist also nahezu brandneu. Apple beschreibt darin verschiedene Anwendungsszenarien, welche bei der alltäglichen Nutzung eines iPhones häufig anzutreffen sind.Hüllen und Docks sollen Apples Patentantrag zufolge mit einem NFC-Chip ausgestattet werden, welcher dann bei der Verbindung mit iPhone oder iPad spezielle Aktionen auslöst. Ein für sportliche Aktivitäten entwickeltes Case könnte folglich ohne weiteres Zutun des Nutzers zur Anzeige einer entsprechenden Oberfläche führen. Als weitere Beispiele führt Apple in der reich bebilderten Schutzschrift eine Autohalterung sowie ein Audio-Dock an. Letzeres könnte zur automatischen Präsentation einer speziellen Wiedergabe-Steuerung führen, welche etwa den Reglern eines HiFi-Geräts nachempfunden ist. Eine Kamerahülle würde Smartphone oder Tablet nicht nur mit einer passenden Oberfläche für Fotografie versehen, sondern könnte zudem spezielle Tasten für Brennweitenauswahl und Auslöser aufweisen.Interessant wären derartige Hüllen auch für Spiele, da sie sich Apple zufolge mit Controller-Buttons ausstatten ließen. Das iPhone würde dadurch zu einer vollwertigen mobilen Spielekonsole. Die Kommunikation zwischen Smartphone und Case beziehungsweise Dock erfolgt dann per NFC oder Bluetooth. Auch die Ausstattung mit einem Lautsprecher ist vorgesehen. Apple nennt in der Schutzschrift noch etliche weitere Anwendungsmöglichkeiten für derartige Hüllen und Docks, unter anderem Smarthome-Steuerung, CarPlay oder die Nutzung von Fitness-Apps etwa beim Radfahren. Denkbar sind auch drahtlose Ladeständer, auf denen das iPhone zum Radiowecker mutiert. Ob Apple bereits Zubehör entwickelt, bei welchem das im Patentantrag beschriebene Verfahren zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt.