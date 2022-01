iOS und iPadOS 15.2.1 mit wichtigem Sicherheitsfix erschienen (und iOS 15.3 Beta 2 für Entwickler)

HomeKit-Sicherheitsproblem behoben

Apple hat soeben das erste Fehlerbereinigungsupdate für iOS 15.2 und iPadOS 15.2 für alle Nutzer herausgegeben. Mit iOS 15.2.1 behebt Apple zwei Probleme: In der Nachrichten-App gab es öfters Probleme, wenn Fotos per iCloud-Link versendet wurden – dies soll mit dem Update behoben sein. Ferner will Apple Fehler bezüglich CarPlay ausgebessert haben: Dritthersteller-Programme reagieren nun verlässlicher auf Eingaben des Nutzers.Momentan besteht Apples Update-Beschreibung nur aus diesen zwei Punkten – es ist nicht bekannt, ob Apple noch weitere Fehler behoben oder Sicherheitsverbesserungen vorgenommen hat. Die Aktualisierung auf iOS 15.2.1 ist rund 900 MB groß, wenn aktuell iOS 15.2 installiert ist und die Buildnummer von 15.2.1 lautet 19C63.Merkwürdigerweise fehlt in Deutsch die Update-Beschreibung komplett, wenn man iOS 15.2.1 herunterlädt – Apple ist wohl ein Fehler unterlaufen. Der Download funktioniert jedoch wie gewohnt.Vor knapp zwei Wochen wurde eine Sicherheitslücke bekannt, welche durch einen sehr langen HomeKit-Gerätenamen iPhones und iPads außer Gefecht setzen konnte. Apple bestätigt nun, dass der Fehler in iOS 15.2.1 behoben wurde – obwohl sich momentan noch kein Hinweis in der Update-Beschreibung direkt wiederfindet.Am bequemsten lässt sich iOS 15.2.1 direkt auf dem iPhone und iPad installieren. Hierzu öffnet man die Systemeinstellungen und wählt dort den Punkt "Allgemein" aus. Dort findet sich der Unterpunkt "Softwareupdate". Hier startet der Knopf "Laden & Installieren" den Download und installiert das Update direkt. Je nach iPhone-Generation benötigt das Gerät für die Installation zwischen 5 und 20 Minuten, in welchen das iPhone nicht genutzt werden kann.Neben iOS 15.2.1 hat Apple auch eine neue Vorabversion von iOS 15.3 (Buildnummer: 19D5040e) im Entwicklerprotal für eingetragene Apple-Entwickler zum Download freigegeben. Erst gestern veröffentlichte Apple die zweite Beta von macOS 12.2 als Entwicklervorabversion – und nun folgt auch die zweite Beta von iOS 15.3. Diese wird aller Voraussicht nach morgen im Apple Public Beta Program erscheinen, wenn keine schwerwiegenden Probleme mehr auftreten.Neben iOS 15.3 Beta 2 findet sich auch die zweite Beta-Version von watchOS 8.4 (Buildnummer: 19S5539e) und tvOS 15.3 (Buildnummer: 19K5541d) im Entwicklerportal wieder. Noch sind hier, genau wie bei iOS 15.3, noch keine Änderungen im Vergleich zur Vorversion ans Tageslicht gekommen. Mit einer Veröffentlichung der finalen Versionen wird im Februar oder Anfang März gerechnet.