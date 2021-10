Apple ernennt neuen Schatzmeister und hat vier weitere Vizepräsidenten

Michael Shapiro ist schon lange für Apple tätig

Apple will bald "geldneutral" werden

Vier neue Vizepräsidenten ernannt

Mit Gary Wipfler nahm vor Kurzem eines von Apples echten Urgesteinen seinen Abschied. Der Kassenwart des Unternehmens war seit 35 Jahren für den iPhone-Konzern tätig. Die Position des Schatzmeisters darf aber natürlich nicht allzu lange vakant bleiben. Apple hat daher Berichten zufolge jetzt den Nachfolger ernannt: Michael Shapiro bekleidet künftig den Posten des Treasurers und ist somit unter anderem für die Verwaltung des knapp 200 Milliarden US-Dollar schweren Barvermögens zuständig.Michael Shapiro ist ebenso wie sein Vorgänger Gary Wipfler in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Apples Schatzmeister treten üblicherweise nicht prominent in Erscheinung, sondern verrichten ihre Arbeit in aller Regel im Stillen. Der frischgebackene Treasurer dürfte mit seiner neuen Aufgabe bestens vertraut sein, da er bereits seit vielen Jahren für Apples Tochterfirma Braeburn Capital tätig ist. Das in Reno im US-Bundesstaat Nevada ansässige Unternehmen verwaltet die zahlreichen Vermögenswerte des kalifornischen Konzerns, unter anderem den Immobilienbesitz. Die Personalie, über die Bloomberg zuerst berichtete, wurde von Apple allerdings bislang nicht offiziell bekannt gegeben.Shapiros Aufgabe wird laut Mark Gurman von Bloomberg darin bestehen, den von Apple unter der Federführung von Wipfler und Finanzchef Luca Maestri seit 2018 eingeschlagenen Weg zur Geldneutralität des Unternehmens zu vollenden. Der iPhone-Konzern verfügte am Ende des letzten Quartals über Barmittel und Wertpapiere in Höhe von rund 194 Milliarden US-Dollar. Apple strebt erklärtermaßen eine ausgeglichene Bilanz aus Vermögen und Schulden an, dieser Zustand wird im Englischen als "Cash Neutrality" bezeichnet.Darüber hinaus hat Apple laut Bloomberg jüngst mindestens vier Manager zu Vizepräsidenten befördert. Alan Gilchrist ist ab sofort zuständig für die Entwicklung spezieller Chips und Akkutechnologien. Zu Vice Presidents ernannt wurden zudem Stacey Lysik und Ron Huang aus der Craig Federighi unterstehenden Software-Abteilung des Unternehmens. Eden Sears, die bisher für das Marketing von iPhone und iPad zuständig war, übernimmt diese Aufgabe nunmehr auch im Zusammenhang mit der Apple Watch und den AirPods.