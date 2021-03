Apple erinnert: Frist für die DTK-Rückgabe läuft bald ab

Dank — und Rückgabeforderung

Bevor der erste offizielle ARM-Mac auf den Markt kam, wurde eifrig darüber spekuliert, welche Version der A-Chips dort wohl zum Einsatz kommen mag. Bekanntlich entschied sich Apple aber für eine gesonderte Linie mit mehr Kernen, deren Bezeichnung nicht "A14X", sondern "M1" lautet. Dennoch gab es zumindest ein Gerät mit macOS, das auf einen A-Chip setzte, nämlich das Developer Transition Kit ("DTK"). In diesem verbaute Apple den Systemchip des iPad Pro, einen A12Z. Dieser deutete bereits an, was von den marktreifen ARM-Macs zu erwarten war, denn selbst dieser Chip schlug sich bereits ausgesprochen gut.Apple hat nun noch einmal daran erinnert, dass die Zeit des Developer Transition Kits bald endgültig abgelaufen ist. In der Nachricht heißt es, man bedanke sich noch einmal für die Teilnahme am "Universal App Quick Start Program", um großartige Apps für den Mac zu entwickeln. Das zur Verfügung gestellte DTK sei aber bekanntermaßen nur eine Leihgabe, welche nun zurückgeschickt werden müsse. Apple geht auch auf das konkrete Datum ein, denn als Frist zur Rücksendung ist der 31. März 2021 hinterlegt.Nur bei pünktlichem Versand ist es möglich, die Gutschrift in Höhe von 500 Dollar in Anspruch zu nehmen. Ähnlich wie vor 15 Jahren, als Apple schon einmal ein Entwickler-Kit anbot, passte Apple die Höhe des Gutscheins an die Leihgebühr an. Beim Umstieg von PowerPC auf Intel waren es 999 Dollar (in Form eines iMacs), jetzt besagte 500 Dollar – wenngleich Apple zunächst nur 200 Dollar spendieren wollte, dann aber einlenkte. Ausgeben kann man den Betrag für alle Apple-Produkte bis auf Geschenkkarten oder AppleCare+. Allerdings muss der Rechnungsbetrag bei mehr als 500 Dollar liegen – und man muss sich bis zum 31. Dezember entschieden haben. Wer die Rücksendung zum Stichtag verweigert, verliert nicht nur den Anspruch auf den Gutschein, sondern darf sich wohl kurze Zeit später auch mit Apples Rechtsabteilung auseinandersetzen. Explizit ist zudem die Rede davon, dass Apple sich vorbehält, den Entwickler-Account zu kündigen.