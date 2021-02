Apple rudert zurück: 500 Dollar Gutschrift bei DTK-Rückgabe

Apple bei Intel-Umstieg spendabler

Im Sommer 2020 ließ Apple die Bombe platzen: Macs sollen in Zukunft nicht mehr Intel-Prozessoren einsetzen, sondern Apple-eigene Chips. Bereits Jahre zuvor gab es Gerüchte, dass Apple einen solchen Schritt plant, doch viele Pressevertreter und Kunden waren skeptisch, ob die als "Handy-Prozessoren" verschrienen Apple-Chips mit dem Angebot von Intel mithalten können. Seit der Vorstellung der M1-Macs sind diese Stimmen allerdings verstummt: Die Leistung, Akkulaufzeit und Energieeffizenz der ersten M1-Macs liegt weit über dem, was vergleichbare Intel-Macs oder PCs bieten. Der Mac mini, das MacBook Pro 13" und das MacBook Air gehören nun mit Abstand zu den besten Angeboten im gesamten PC-Markt – selbst das Preis/Leistungs-Verhältnis ist überragend.Damit Entwickler im Sommer 2020 möglichst schnell mit der Portierung der Apps auf die neuen Prozessoren beginnen konnten, stellte Apple das Developer Transition Kit (kurz: DTK) vor. Hierbei handelte es sich um ein Gehäuse des Mac mini, in welchem aber kein Intel-Chip werkelte, sondern ein Apple A12Z aus dem iPad Pro. Eingetragene Apple-Entwickler konnten sich um ein solches Gerät bewerben und gegen eine Leihgebühr von 500 Dollar das DTK ordern. Es handelte sich allerdings um keinen Kauf, sondern um eine Leihgabe – am Ende des Zeitraums ist das Gerät zurückzugeben. Apple benachrichtigte letzte Woche die Entwickler mit der Bitte, das DTK zurückzuschicken.Doch die Entwicklergemeinde zeigte sich enttäuscht: Apple bot lediglich an, Entwicklern beim Kauf eines M1-Macs eine Gutschrift von 200 Dollar zu gewähren. Das Angebot kann allerdings nur bis Ende Mai eingelöst werden und verfällt ansonsten. Beim Intel-Umstieg vor 15 Jahren zeigte sich Apple noch deutlich kulanter: Dort zahlten Entwickler 999 Dollar für die Leihgabe eines Transition Kits mit Intel-Chip und am Ende der Leihdauer tauschte Apple dieses Kit gegen einen 999 Dollar teuren iMac um.Apple verschickte über das Wochenende nun eine E-Mail und bessert das Angebot nach: Statt 200 Dollar erhalten Teilnehmer nun 500 Dollar Gutschrift beim Kauf eines M1-Macs. Zusätzlich muss das Angebot nicht bis Ende Mai eingelöst werden, sondern ist bis Ende des Jahres gültig.Da viele Entwickler auf die Vorstellung eines iMacs oder MacBook Pro 16" mit M1-Chip warten, wäre es für Teilnehmer doppelt ärgerlich gewesen: Ob Apple bis Mai weitere M1-Macs vorstellt, ist bislang nicht sicher und somit wäre die Gutschrift für viele verfallen.