Apple einer der weltweit größten Gaming-Anbieter – nach Umsatz

Apple erzielt 15,38 Milliarden US-Dollar mit Spielen

Tencent an der Spitze, Nintendo und EA abgeschlagen

Analyse unterstreicht wirtschaftliche Bedeutung des App Store

Der Mensch ist seit jeher ein Spielkind – das belegen unter anderem Jahrtausende alte Klassiker wie Schach, Backgammon und Mühle. Im Computerzeitalter hat sich daran nichts geändert, ganz im Gegenteil: Bereits bevor mit den ersten bezahlbaren Heim- und Bürorechnern einfache Spiele gezockt werden konnten, gab es derlei Zeitvertreib auf Mainframes. Heutzutage prägen aufwendige und äußerst realistisch gestaltete Games das Bild. Welche Bedeutung die Spielebranche hat, wird an einer Zahl deutlich: Im vergangenen Jahr beliefen sich die weltweiten Umsätze auf knapp 193 Milliarden US-Dollar.Knapp zwei Drittel der globalen Erlöse, nämlich 126 Milliarden US-Dollar, entfielen dabei auf die zehn größten Anbieter. Das ist das Ergebnis der aktuellen Analyse von NewZoo . Laut dem auf den Gaming-Sektor spezialisierten Marktforschungsunternehmen ist das ein Plus von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An dritter Stelle der Rangliste findet sich überraschend ein Konzern, den man gemeinhin nicht direkt mit Spielen in Verbindung bringt: Apple erzielte NewZoo zufolge 2021 mit Games Umsätze in Höhe von 15,38 Milliarden US-Dollar – obwohl das kalifornische Unternehmen selbst überhaupt keine Spiele im Portfolio hat. Den Platz auf der untersten Stufe des Siegertreppchens verdankt Apple ausschließlich den Provisionen, welche die Entwickler von Spielen im App Store bezahlen müssen, sowie dem Gaming-Abo namens Apple Arcade.Unangefochten an der Spitze, was die Umsätze mit Games betrifft, steht Tencent. Der chinesische Konzern erlöste 2021 rund 32 Milliarden US-Dollar mit Spielen wie „League of Legends“ oder „PUBG Mobile“. Platz zwei belegte Sony mit gut 18 Milliarden US-Dollar. Microsoft musste sich ebenso wie 2020 mit Rang vier begnügen und lag somit erneut hinter Apple. Das dürfte sich im kommenden Jahr allerdings ändern, da der Windows-Konzern sich Activision Blizzard einverleibt hat und dadurch sowohl Apple als auch Sony überholen wird. Abgeschlagen auf den Plätzen acht und neun landeten die bekannten Namen Nintendo (8,1 Milliarden US-Dollar) und Electronic Arts (6,5 Milliarden US-Dollar). Für Google (11 Milliarden US-Dollar) reichte es vor allem dank der Provisionen im Play Store für Rang fünf.Die Analyse von NewZoo macht ein weiteres Mal deutlich, welch hohe wirtschaftliche Bedeutung der App Store für Apple hat. Allein mit Provisionen auf Spiele-Downloads und In-App-Käufe sowie Abo-Einnahmen für Apple Arcade generiert das kalifornische Unternehmen mehr Gaming-Umsatz als Microsoft oder Nintendo. Angesichts dieser Tatsache nimmt es nicht wunder, dass Apple das unter öffentlichen Druck geratene Geschäftsmodell des digitalen Softwareladens vehement verteidigt und unbedingt beibehalten will.