Apple bleibt wertvollste Marke der Welt, Amazon fast gleichauf

Der Name Apple ist 35 Prozent mehr wert als 2021

Amazon ist Apple auf den Fersen, Google bleibt auf Abstand

TikTok steigt auf Platz 18 in die Rangliste ein

Apple hat den Platz an der Sonne verteidigt: Ebenso wie 2021 ist der Firmenname des kalifornischen Unternehmens auch in diesem Jahr die wertvollste Marke der Welt. 2020 hatte Amazon noch den Spitzenplatz in der Rangliste eingenommen, der Onlinehändler muss sich aber auch heuer hinter dem iPhone-Konzern einreihen, ist diesem allerdings dicht auf den Fersen. Apples Markenwert beläuft sich auf 355,1 Milliarden US-Dollar. Das ist der höchste Betrag, welcher jemals in der langjährigen Statistik verzeichnet wurde.Apples Markenwert legte laut der aktuellen Untersuchung von BrandFinance im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent zu. 2021 betrug er 263,4 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Der Börsenwert des kalifornischen Unternehmens beträgt derzeit gut 2,6 Billionen US-Dollar. Der im Unterschied zu den Aktien des iPhone-Konzerns allerdings nicht zum Verkauf stehende Firmenname stellt also ein erhebliches Vermögen dar, auch wenn er sich in den Bilanzen natürlich nicht wiederfindet. BrandFinance führt den stark gestiegenen Wert der Marke unter anderem auf Apples erhebliches Wachstum im Jahr 2021 zurück, nennt aber auch die Markentreue der Kunden. Die vom iPhone-Konzern immer wieder hervorgehobenen Themen Datenschutz, Privatsphäre und Klimaschutz tragen den Analysten zufolge ebenfalls zum gestiegenen Wert der Marke bei. Zudem genieße Apple den Status eines "kulturellen Phänomens", so BrandFinance-CEO David Haigh.Amazon konnte seinen Markenwert ebenfalls deutlich steigern, und zwar um 38 Prozent auf 350,3 Milliarden US-Dollar. Damit belegt der Onlinehändler wie im Vorjahr Platz zwei, konnte aber den Abstand auf Apple im Verlauf der vergangenen zwölf Monate von 9,2 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 4,8 Milliarden US-Dollar nahezu halbieren. Wie schon 2021 belegt Google den dritten Rang, allerdings mit großem Abstand: Der Wert der Marke des Suchmaschinen-Giganten beträgt 263,4 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung um 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf den weiteren Plätzen folgen Microsoft (184,2 Milliarden US-Dollar) und der Einzelhandelskonzern Walmart (111,9 Milliarden US-Dollar).Aufsteiger des Jahres ist TikTok. Das chinesische Videoportal schaffte es 2021 noch nicht in die Liste der 500 wertvollsten Marken der Welt und belegt aktuell Platz 18. Zu verdanken hat das Unternehmen dies einer Steigerung seines Markenwerts um satte 215 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf jetzt 59,0 Milliarden US-Dollar. Die ByteDance-Tochter lässt damit bekannte Namen wie Disney (57,0 Milliarden US-Dollar), Netflix (29,4 Milliarden US-Dollar) und Spotify (6,3 Milliarden US-Dollar) hinter sich. Unter den deutschen Unternehmen, deren Markenwert BrandFinance nach nicht veröffentlichten Kriterien ermittelt, sind unter anderem Edeka (6,5 Milliarden US-Dollar, Platz 340) und Mercedes-Benz (60,7 Milliarden US-Dollar) sowie die Deutsche Telekom (60,1 Milliarden US-Dollar) zu finden.