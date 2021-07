Rekord: Apple ist 2,5 Billionen US-Dollar wert - Analysten rechnen mit weiter steigendem Aktienkurs

Apple-Aktie notiert bei 150 US-Dollar

Absatzerfolge und Ausblicke treiben den Kurs

Analysten rechnen mit anhaltender Apple-Rally

Es ist gerade einmal knapp drei Jahre her, da wurde Apple zum ersten Unternehmen der US-Börsengeschichte, das eine Billion US-Dollar wert war. Trotz einiger zwischenzeitlicher Rückschläge steigt der Aktienkurs des Unternehmens seither kontinuierlich, im August vergangenen Jahres erreichte die Marktkapitalisierung des Unternehmens mit zwei Billionen US-Dollar einen weiteren Meilenstein. Jetzt ist auch dieser Rekord bereits wieder ein Fall für die Geschichtsbücher, denn aktuell beträgt der Börsenwert des iPhone-Konzerns 2,5 Billionen US-Dollar.Aktuell notiert die Apple-Aktie an der New Yorker Börse mit knapp 150 US-Dollar (rund 126 Euro). Seit Anfang 2021 stieg das Papier um gut 14 Prozent. Apple lässt damit in Sachen Marktkapitalisierung andere US-amerikanische Schwergewichte wie Microsoft (Börsenwert: 2,12 Billionen US-Dollar), Alphabet (1,74 Billionen US-Dollar) oder Facebook (975 Millliarden US-Dollar) weit hinter sich. Der iPhone-Konzern kann zudem weiterhin den Titel "Wertvollstes Unternehmen der Welt" für sich in Anspruch nehmen, denn die kurzzeitig in dieser Rangliste führende Ölfirma Saudi-Aramco kommt aktuell nur auf einen Börsenwert von rund 1,9 Billionen US-Dollar.Zu verdanken hat Apple das Erreichen der 2,5-Billionen-Marke unter anderem dem anhaltenden Erfolg beim Absatz von Macs, iPads und iPhones. Marktbeobachter rechnen bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 27. Juli mit ansehnlichen Steigerungsraten. Diese Erwartungen sorgen für einen steigenden Aktienkurs. Zudem machten jüngst Berichte die Runde, wonach Apple die Produktionsmenge für das kommende iPhone 13 signifikant nach oben schraubt. Das Unternehmen erwartet Bloomberg zufolge einen wahren Kundenansturm auf die neue Generation seiner Smartphones (siehe ). Auch die langsam, aber sicher nachlassenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie tragen offensichtlich zum Anstieg der Apple-Aktie bei, zudem ist das Börsenumfeld generell derzeit als durchaus positiv zu bewerten.Einige Analysten gehen davon aus, dass die Apple-Rally auch in den kommenden Monaten weitergeht. Katy Huberty von Morgan Stanley etwa rechnet laut PED30 mit einem Anstieg des Aktienkurses auf rund 166 US-Dollar. Sie begründet das unter anderem mit den Umsatzsteigerungen des iOS App Store und einer weltweit massiv steigenden Nachfrage nach iPhones. Das Bankhaus JP Morgan hat dem Blog zufolge als Kursziel für das Papier des kalifornischen Konzerns sogar 175 US-Dollar ausgegeben.