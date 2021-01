Apple wieder wertvollste Marke der Welt – Tesla auf der Überholspur

Apples Diversifizierungsstrategie führt zum Erfolg

Amazon und Google hinter Apple

Tesla auf der Überholspur

Apple ist erneut die wertvollste Marke der Welt. Wie aus einer Studie von Brandirectory hervorgeht, hat das Unternehmen aus Cupertino Amazon sowie Google überholt und steht erstmals seit 2016 wieder an der Spitze der Rangliste. Der Markenwert von Apple (nicht zu verwechseln mit dem Börsenwert des Unternehmens) beträgt demnach aktuell 263,4 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 87 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Brandirectory erklärt den wiederholten Höhenflug des kalifornischen Unternehmens mit der Diversifizierungsstrategie der letzten Jahre. Apple habe sich unter der Führung von Tim Cook insbesondere in den letzten fünf Jahren dazu entschieden, unabhängiger von iPhone-Verkäufen zu werden. Die Strategie sei bislang aufgegangen. Während Apple anno 2015 noch rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes mit iPhones erwirtschaftete, war es 2020 „nur“ noch die Hälfte aller Einnahmen. Neuere Hardware-Produkte wie AirPods oder Apple Watch generieren inzwischen beträchtliche Umsätze.Zusätzlich forciert Apple seit Jahren die Expansion auf dem Markt der Abo-Services. Mit Diensten wie Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, iCloud und einigen weiteren ist das Unternehmen diesbezüglich schon breit aufgestellt. In Zukunft soll noch mehr hinzukommen. Auch das Mitverdienen an Verkäufen oder Abonnements über den App Store erweist sich für Apple als außerordentlich lukrativ. Allein am Neujahrstag 2021 gaben App-Store-Kunden 540 Millionen US-Dollar für Käufe und Abos aus.Apple hat den Spitzenplatz von Amazon übernommen. Der Versand- und Cloud-Riese belegt im aktuellen Ranking die zweite Position mit 254,2 Milliarden US-Dollar Markenwert (+ 15 Prozent). Amazon zählt Brandirectory zufolge zu den Profiteuren der Corona-Pandemie, da Menschen im Zuge der weltweiten Alltagseinschränkungen noch mehr als zuvor auf Online-Käufe setzen. Während des 2. und 3. Quartals 2020 erzielten E-Commerce-Plattformen die größten Zuwächse an Einnahmen seit 2016.Google erreicht mit 191,2 Milliarden US-Dollar den dritten Platz (+ 1 Prozent). Wegen verringerter Marketing-Budgets im Zuge von Corona litt Googles Werbe-Kerngeschäft, sonst wäre der Suchmaschinenanbieter höher bewertet. Tech-Marken bleiben der lukrativste Bereich im Brandirectory-Ranking. Microsoft beispielsweise bringt es auf 140,4 Milliarden US-Dollar (+ 20 Prozent). Die am schnellsten wachsende Marke ist Autobauer Tesla mit einem Zugewinn von 158 Prozent (32 Milliarden US-Dollar).