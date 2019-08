Apple bekam 2018 über 2.000 Patente zugesprochen

Leichter Rückgang nach Rekordjahr 2017

International Business Machines Corp. (IBM)

Samsung Electronics Co., Ltd.

Canon K.K.

General Electric Co.

Intel Corp.

Alphabet Inc.

LG Electronics Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Microsoft Corp.

Qualcomm, Inc.

Apple, Inc.

Kleinere Variationen je nach Patent-Analyse

Apples umfassende Forschungs- und Entwicklungsarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen wie Macs, Smartphones, Smartwatches, AR-Geräte oder selbstfahrende Autos wird unter anderem durch die Anzahl der Patente dokumentiert, die das US-Patentamt dem Unternehmen pro Jahr bewilligt. Allein im letzten Jahr erhielt Apple mehr als 2.000 Patente zugesprochen. Im Ranking aller Firmen liegt Apple damit entweder knapp außerhalb oder knapp innerhalb der Top 10 – je nachdem, welcher Hochrechnung man glaubt.Laut des Intellectual Property Owners Association (IPO) gewährte das amerikanische Patent and Trademark Office (USPTO) dem Unternehmen aus Cupertino im Jahr 2018 insgesamt 2.147 Patente (Quelle: PDF ). Das sind 3,6 Prozent weniger als im Jahr davor. Da 2017 aber ohnehin ein Rekordjahr war, weist der leichte Rückgang nicht auf ein spürbares Nachlassen von Apples Entwicklungsarbeit hin. Apple liegt für das Jahr 2018 in der Rangfolge aller Unternehmen auf dem 11. Platz. Folgende Top 11 ergibt sich aus den Zahlen der IPO:IFI Claims zufolge hat Apple mit 2.160 Patenten sogar noch etwas mehr geistiges Eigentum als von IPO berechnet. Im IFI-Ranking belegt das Unternehmen die 9. Position. Sowohl IPO als auch IFI führen IBM, Samsung und Canon auf den ersten drei Plätzen. Dahinter gibt es leichte Verschiebungen.Da Patente nicht nur aus der hauseigenen Forschung stammen, sondern oft auch von anderen Unternehmen oder deren Tochterfirmen übernommen werden (inklusive damit zusammenhängender, unter Umständen zeitintensiver Übernahmeprozesse), ist es nicht immer vollkommen exakt feststellbar, wie viele Patente einem einzelnen Unternehmen pro Jahr zugesprochen wurden – beziehungsweise kommen verschiedene Analysen zu leicht voneinander abweichenden Ergebnissen.