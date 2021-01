Apple arbeitet angeblich an kleineren und leichteren Netzteilen

Apple könnte auf GaN umschwenken

Schnelles Laden dank „GaNFast“

Apples Geräte vereinen viel High-Tech auf engem Raum – eine Aussage, die auf nahezu alle Macs, iPhones sowie iPads zutrifft. Auch beim Zubehör weiß Cupertinos Ingenieurskunst zu überzeugen: So sind die AirPods (Pro) mit allerlei Funktionen und Sensoren ausgestattet, die allesamt in einem bemerkenswert kleinen Gehäuse Platz finden. Vor ein paar Apple-Produkten scheint diese Entwicklung aber Halt gemacht zu haben: Die Netzteile erweisen sich nach wie vor als einigermaßen klobig – und sind in ihrer Handlichkeit und Portabilität den Pendants von Drittanbietern oft deutlich unterlegen. Geht es nach einem neuen Bericht, könnte Apple aber bald wieder aufholen.Die Ansprüche der Nutzer an moderne Netzteile lassen sich recht klar umreißen: Das Zubehör soll ein Gerät mit ausreichend Ladeleistung versorgen und idealerweise Fast Charging unterstützen. Besonders mobile Anwender achten zudem auf ein geringes Gewicht und die Abmessungen des Zubehörs: Bei diesen Kriterien schneiden andere Hersteller oftmals ungleich besser ab als Apple. Das liegt nicht zuletzt an der Galliumnitrid-Technologie (GaN): Diese ermöglicht eine kompaktere Bauweise von Netzteilen, da einzelne Komponenten weniger Platz beanspruchen. Laut DigiTimes werden Apples USB-C-Power-Charger zukünftig ebenfalls auf diese Technologie setzen – noch dieses Jahr soll das irische Unternehmen Navitas Semiconductor entsprechende Aufträge von Cupertino erhalten.Das Unternehmen TSMC, mit dem Apple bereits weitreichende Geschäftsbeziehungen unterhält, liefere dem Berichts zufolge die GaN-Chips an Navitas. Die Iren zeichnen für „GaNFast“ verantwortlich – eine Schnellladetechnik auf besagter Galliumnitrid-Basis, die bei Herstellern wie Aukey, Dell, Lenovo und Xiaomi bereits Anwendung findet. Bereits letztes Jahr gab es Gerüchte über diesen Schritt (siehe ). Unklar ist, ob die ersten GaN-Netzteile von Cupertino bereits dieses Jahr auf den Markt kommen. Ferner dürfte diese Entscheidung auf den Lieferumfang der iPhones keinen Einfluss nehmen: Auch wenn künftige Power Charger weitaus kleiner und leichter sind, wird Apple diese Netzteile den Telefonen wohl nicht beilegen.