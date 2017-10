Apple arbeitet an 3D Touch mit Gegendruck

Das US-amerikanische Patent- und Markenamt hat ein neues Apple-Patent veröffentlicht, in dem ein erweitertes 3D Touch mit Magnet-Gittern beschrieben ist. Die Magnetgitter können zum einen Druckstärken durch die sich ändernden Magnetfelder und deren Induktion erkennen, zum anderen aber auch einen Gegendruck aufbauen.Mit der im Patent beschriebenen Technik ist Apple in der Lage, direkt am Display haptisches Feedback zu erzeugen. Hierbei wird mithilfe der Magnetgitter ein Gegendruck zum Fingerdruck aufgebaut, der gefühlt an einen Kippschalter erinnern dürfte. Zudem ließen sich über das System auch im beschränkten Umfang Oberflächensimulationen realisieren, wenn beispielsweise mit einem Stift über das Display gefahren wird. Auch leicht herausragende Tasten ließen sich über das System realisieren, um beispielsweise ein Klavier nachzubilden.Ob Apple dieses Konzept allerdings tatsächlich in die Praxis umsetzt, ist ungewiss. Viele angemeldete Patente stellen nur Apples aktuellen Forschungsstand dar, ohne dass die beschriebene Technik letztendlich in einem Apple-Produkt anzutreffen ist. Das Patent wurde von Apple erst Ende Juni 2017 eingereicht und ist damit vergleichsweise neu. Als Erfinder wird in Patent-Antrag 20170300087 lediglich James A. Striker aufgeführt.