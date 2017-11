Apple aktualisiert Clips-App: Neue Features speziell für iPhone X

Neue Selfie-Features eigens für das iPhone X

Aquarell

Kohle

Sienna

Indigo

Für Apples iOS-App Clips (Store: ) zum schnellen Erstellen kurzer Videofilme ist ein umfassendes Design- und Funktionsupdate erschienen. Der Konzern hat die Buntzeroberfläche überarbeitet, um es Nutzern noch einfacher zu machen, zum Beispiel zwischen Filtern, Etiketten, Stickern und Emojis zu navigieren. Zudem sind die Tasten zum Bearbeiten von Live-Titeln und anderer Features von nun an mit Beschriftungen versehen.Die Fototaste befindet sich jetzt auf der Hauptanzeige, damit Anwender jederzeit ohne Umstände ein Bild aufnehmen können. Außerdem bieten Filter jetzt eine Vorschaufunktion, über die Nutzer eine Voransicht des Effekts auf dem jeweiligen Foto erhalten.Direkt nach dem Start von Clips fällt Nutzern des iPhone X die Unterstützung des Super Retina Displays auf. Die Anwendung ist jetzt an die Kameraaussparung am oberen Displayende angepasst.Dank der TrueDepth-Kamera des iPhone X können Nutzer sich in einer animierten 360-Grad-Szene platzieren, wobei der eigentliche Hintergrund entfernt und durch Landschaften, Kunstmotive oder Weltraumbilder ersetzt wird. Auch Star-Wars-spezifische Hintergründe stehen zur Verfügung, die den Eindruck erwecken, als sitze der Anwender beispielsweise im Millennium Falken. Die mitgelieferten Selfie-Filter sollen das Aussehen des Nutzers so anpassen, dass er optimal in die jeweilige Szenerie passt.Star-Wars-Motive gibt es auch bei den Stickern, darunter Darth Vader und R2-D2; dazu weitere Retro-Designs. Zu den neuen Effekten zählenund, um Bilder in Echtzeit während der Aufnahme zu verfremden. Einige Filter benötigen mindestens ein iPhone 7 beziehungsweise ein iPad Pro (2017).Effekte und Filter lassen sich sowohl bei der Aufnahme als auch auf Fotos und Videos in der Mediathek anwenden. Die iCloud-Unterstützung ermöglicht es Anwendern, die Videoclips auf allen iOS-Geräten anzuzeigen und zu bearbeiten, wobei die jeweiligen Arbeitsschritte geräteübergreifend synchronisiert werden. Clips 2.0 erfordert mindestens iOS 11.1 und ist kostenlos für iPhone, iPad und iPod touch verfügbar (Store: ).