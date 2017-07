Apple befördert Clips-App: Vorinstallation auf jedem Neugerät und Update auf Version 1.1

Charaktere von Disney und Pixar

Im Frühjahr verzichtete Apple anders als in früheren Jahren auf ein März-Event und stellte stattdessen per Pressemitteilung neue Hard- und Software vor. Dazu gehörte auch die Clips-App, die es kostenlos für iPhone und iPad zu laden gibt und die eine leicht und unkompliziert zu handhabende Erstellung von Kurzfilmen verspricht (Store: ). Heute Nacht erhielt die Software ihr erstes größeres Update und betrat gleichzeitig den Reigen der von Apple auf neugekauften iOS-Geräten vorinstallierten Apps.Mit Version 1.1 können Nutzer ihre selbstgedrehten Clips mit animierten Figuren aus dem Hause Disney und Pixar garnieren. Eine tänzelnde Minnie Mouse, ein verträumt blickender Mickey oder auch die Charaktere der beliebten Animationsfilme »Toy Story«, »Cars« und »Alles steht Kopf« lassen sich einfach per Tap einfügen.Außerdem ergänzte Apple eine Reihe von animierten Poster-Designs. Diese stellen eine Art von beschrifteten Intro für den eigentlichen Clip dar und verfügen über eine Reihe von Presets. Schließlich erhält die GUI der App einen neuen Knopf, um eingeblendete Bildunterschriften rasch bearbeiten zu können. Solche »Live Titel« stellen bereits von Anfang an eines der Features der App dar: Während der Aufnahme gesprochene Worte werden automatisch erkannt und eingeblendet. Hauptzweck der App ist die mobile und schnelle Bearbeitung von kurzen Filmen für soziale Netzwerke wie Facebook oder Snapchat.Dass die Clips-App nun auch allen Neugeräten vorinstalliert ist, stellt keine so große Umstellung dar wie es noch in früheren Jahren der Fall gewesen wäre. Seit iOS 10 können auch die meisten Apple-Apps regulär entfernt werden, wodurch der früher bekannte »Apple-Trash«-Ordner überflüssig wurde. Wer aber umgekehrt die Clips-App jetzt erst auf sein iPhone oder iPad installieren möchte, kann dies direkt aus dem App Store kostenlos tun. Mindestvoraussetzung der App ist iOS 10.3, der Speicherbedarf beträgt 55,3 MB.Weiterführende Links: