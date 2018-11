Apple äußert sich zum Abschneiden des XR

Joswiak: XR ist der Topseller

Angabe bedingt aussagekräftig

In den letzten Wochen kursierten zahlreiche Berichte, die dem jüngst eingeführten iPhone XR schwache Verkaufszahlen nachsagten. Während sich überraschend viele Kunden für ein iPhone Xs Max mit höherer Speicherkapazität entscheiden, soll angeblich ausgeprägte Kaufzurückhaltung bei den Baureihen Xs und XR vorherrschen. Dass mehrere Schlüsselzulieferer Apples allesamt eine Gewinnwarnung abgeben mussten, nährte den Zweifel am Absatzerfolg des aktuellen Line-Ups. Zudem meldeten sich namhafte Marktexperten zu Wort, die ebenfalls skeptische Töne anschlugen. Welchen Absatz Apple im Weihnachtsquartal nun tatsächlich erzielen kann, wird im Verborgenen bleiben – ab der kommenden Quartalskonferenz nennt Apple nur noch den Umsatz, jedoch nicht mehr die konkreten Stückzahlen.Jetzt hat sich aber Apples Vice President of Marketing, Greg Joswiak, zu Wort gemeldet . Er verweist die Gerüchte zu ausbleibenden Erfolg des iPhone XR ins Reich der Legenden. Seinen Angaben zufolge ist die Baureihe seit Verkaufsstart das beliebteste iPhone-Modell im Sortiment und übertrifft alle anderen Serien. Zu den angeblichen Produktionskürzungen wollte er sich nicht äußern.Ob die Stellungnahme allerdings zu mehr Ruhe unter den besorgten Anlegern führt, sei einmal dahingestellt. Das iPhone XR kam mehr als einen Monat nach dem Xs auf den Markt, weswegen die initiale Absatz-Spitze der teureren Reihe schon zurücklag. Andererseits übertraf das teurere iPhone X vor einem Jahr auch die Verkaufszahlen des iPhone 8 – obwohl viele mit dem Gegenteil gerechnet hatten. Wer sich als Anleger vorrangig über Apples üppige Margen freut, dürfte auch nicht sonderlich begeistert deswegen sein. An einem Xs Max macht Apple nämlich wesentlich mehr Gewinn als an einem iPhone XR. Steigende durchschnittliche Verkaufspreise waren der Grund, warum Apple trotz des stagnierenden Absatzes dennoch neue Bestwerte bei Umsatz und Gewinn erzielen konnte.