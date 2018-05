Apple-Website: Fokus auf Barrierefreiheit und Bedienungshilfen

Hilfen für die Bereiche Sehen, Hören und Tasten

AssistiveTouch

Apple hat die Startseite der eigenen Website anlässlich des heutigen Global Accessibility Awareness Day umgestaltet. Statt auf iPhone oder iPad legt das Unternehmen den Fokus auf Bedienhilfen, die Nutzer mit Behinderungen bei der Verwendung von Apple-Produkten unterstützen.Unter dem Motto „Technologie ist am besten, wenn sie allen mehr Möglich­keiten gibt“ zeigt Apple zahlreiche Funktionen , die für eine immer größere Barrierefreiheit von Apple-Betriebssystemen wie iOS und den dazugehörigen Apps sorgen.Apple befasst sich mit den unterschiedlichsten Bereichen, die für Anwender mit Behinderungen relevant sind. Unter der Rubrik „Sehvermögen“ etwa erklärt das Unternehmen, wie Nutzer Texte oder E-Mails via VoiceOver schreiben können, ohne dabei auf das Display des jeweiligen Geräts schauen zu müssen.Bei Farbblindheit oder sonstigen Einschränkungen der Sehkraft bietet Apple verschiedene Display-Anpassungen. Dazu zählt unter anderem „Farben umkehren“ in iOS und macOS. Um Texte und Bildinhalte auf einem iPhone oder iPad besser erkennen zu können, empfehlen sich die Bedienungshilfen „Größerer Text“ sowie „Zoom“.Für Anwender mit Hörbehinderungen gibt es Hörhilfen, die per App mit dem iPhone verbunden sind und präzise, auf die jeweilige Umgebungslautstärke abgestimmte Einstellungen ermöglichen. Zudem können Nutzer über Facetime via Gebärdensprache miteinander kommunizieren.Weitere Themenbereiche auf Apples Website betreffen Gestensteuerungen, die sich über die Menüoptionanpassen lassen, und Konzentrationshilfen. Hierzu gehört zum Beispiel der Reader-Modus beim Lesen von Online-Texten im Safari-Browser.