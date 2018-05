Global Accessibility Awareness Day: Apple betont Barrierefreiheit von iOS und macOS

Apple Watch hilft Paralympics-Athlet

Apple hat anlässlich des am Donnerstag stattfindenden Global Accessibility Awareness Day einige Features der eigenen Produkte hervorgehoben, die Nutzern mit Behinderungen im Alltag helfen. Paralympics-Athlet Austin Pruitt spricht zudem über die Vorteile, die seine Apple Watch für die Trainingsarbeit bereithält.Pruitt hat eine Zerebralparese von den Knien abwärts, weswegen er nur langsam gehen kann. Für die USA trat er im Rollstuhl bereits zweimal bei den Paralympics an. Früher benötigte er eine Reihe von Trackern, die er an seinem Rollstuhl befestigte, um seine Trainingsleistungen aufzuzeichnen. Heute genügt ihm eine Apple Watch, um alle benötigten Daten zu erfassen : „Die Uhr hat alles“, so Pruitt. Die Smartwatch könne sowohl seine gesamten Rollstuhl-Aktivitäten als auch seine Schritte protokollieren.Apples Accessibility-Chefin Sarah Herrlinger betont den ambitionierten Prozess des Unternehmens, für immer mehr Barrierefreiheit bei den eigenen Produkten zu sorgen: „Jedes Jahr fügen wir neue Dinge hinzu.“ Apple unterstütze Initiativen wie den Global Accessibility Awareness Day mit ganzem Herzen.Es gehe darum, iOS und macOS im Hinblick auf Barrierefreiheit immer weiter zu optimieren. Beim iPhone etwa gebe es bereits zahlreiche, solcher Funktionen. Dazu zählen Features wie Text-to-Speech für Apps wie Mail oder das Bluetooth-Pairing mit bestimmten Hörgeräten.In der Küche zum Beispiel sei es Menschen mit einer Sehbehinderung möglich, mithilfe des iPhones die richtigen Kochzutaten auszuwählen, so Herrlinger. Es genüge eine App, die den Barcode der jeweiligen Verpackung scannt und dem Anwender Audiohinweise über den Inhalt gibt. Außerdem lassen sich HomeKit-Geräte oftmals via Stimme steuern.