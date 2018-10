Apple Watch gratis: Apple verschenkt Uhren für US-Studie zu Essstörungen

Kombination aus Apple Watch und iOS-App Recovery Record

Die University of North Carolina sucht für eine einmonatige medizinische Studie im Rahmen der Binge Eating Genetics Initiative (BEGIN) 1.000 Freiwillige, die unter Essstörungen leiden oder in der Vergangenheit bereits Erfahrung damit machten. Konkret geht es um Heißhungeressen (Binge-Eating-Störung) und Bulimie. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekommt zur Erfassung der eigenen Vitalfunktionen eine kostenlose Apple Watch, die Apple spendet.Etwa 30 Millionen Menschen sind in den USA von Essstörungen betroffen. Die Wissenschaftler möchten unter anderem herausfinden , ob der Herzfrequenzsensor der Apple Watch neue Erkenntnisse zu den physischen Symptomen und Folgen liefert, die die Krankheit bewirkt.Außer der Uhr hilft auch die iOS-App Recovery Record (Store: ) dabei, umfassende Daten zur Krankheit und den dazugehörigen Begleiterscheinungen zu erhalten. Nutzer können etwa ihre Essmengen, Verhaltensweisen und Gefühle digital erfassen.Es ist nicht das erste Mal, dass eine Universität die Apple Watch für eine wissenschaftliche Untersuchung nutzt. Im letzten Jahr etwa verwendete University of California Apples Uhr, um bei Probanden Herzrhythmusstörungen erkennen zu können, die zu Schlaganfällen führen.