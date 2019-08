Apples Gesundheitssparte: Interne Spannungen verantwortlich für Abgänge hochrangiger Mitarbeiter?

Liste der Abgänge wird immer länger

Uneinig über zukünftigen Kurs

Spannunngen in der Abteilung?

Health-Team expandiert weiter

Für Tim Cook ist die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der größte Beitrag, den Apple mit seinen Geräten und Diensten für die Menschheit leisten wird. Zunächst einmal muss der Chef des kalifornischen Konzerns sich aber wohl erst einmal um die Genesung der hauseigenen Health-Abteilung kümmern: Inhaltliche Differenzen im Team sollen der Auslöser für das Ausscheiden zahlreicher Mitarbeiter gewesen sein.Die Liste der Abgänge von mehr oder weniger hochrangigen Mitgliedern der Gesundheitssparte des Unternehmens ist in den vergangenen Wochen und Monaten immer länger geworden. Vor wenigen Tagen wanderte beispielsweise Dr. Andrew Trister, der seit der Gründung dem Health-Team angehörte, zur Bill & Melinda Gates Foundation ab. Zuvor hatten bereits Warris Bokhari, Toni Trujillo Vian und Stefanos Giampanis Apple verlassen, um zukünftig beim US-amerikanischen Krankenversicherer Anthem zu arbeiten.Darüber hinaus hätten sich zahlreiche weitere Mitarbeiter des Health-Teams in den vergangenen Jahren von Apple verabschiedet, berichtet jetzt CNBC. Einer der Gründe: In der Abteilung herrsche eine tiefgehende Uneinigkeit über den zukünftigen Kurs. Ein Teil der Mitarbeiter sei der Auffassung, dass man sich neben der Apple Watch und HealthKit größeren Aufgaben des Gesundheitswesens zuwenden müsse, etwa der Entwicklung von medizinischen Geräten und der Telemedizin. Andere Mitglieder des Health-Teams wollten den Fokus mehr auf das Tochterunternehmen Beddit und dessen Schlaftracker legen.Die Mitarbeiter sind allerdings offenbar mit ihren Vorschlägen nicht durchgedrungen, was zu Spannungen innerhalb der Gesundheitsabteilung geführt haben soll. Etliche seien zudem desillusioniert gewesen und hätten sich an den Rand gedrängt gefühlt, so CNBC. Eine von Apple in diesem Jahr durchgeführte interne Umfrage ergab darüber hinaus angeblich, dass zahlreiche Mitarbeiter des Health-Teams unzufrieden sind.Allerdings liegen keine Informationen darüber vor, ob die Mitarbeiterfluktuation in Apples Gesundheitsabteilung ungewöhnlich hoch ist. Das Health-Team expandiert zudem nach wie vor kräftig; seit 2017 ist die Zahl entsprechender Stellenausschreibungen um 400 Prozent angestiegen. Neben zahlreichen Software- und Hardware-Entwicklern beschäftigt Apple in der Sparte auch rund 50 Ärzte.