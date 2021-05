Apple Watch: Wie das Sonnenuhr-Zifferblatt funktioniert und was es anzeigt

Zifferblatt präsentiert sonnenbezogene Informationen

Hintergrund der Skala zeigt die Dämmerungsphasen

Bürgerliche, nautische und astronomische Dämmerung

Drehen an der Krone animiert den Sonnenverlauf

Für Hobbyastronomen hält die Apple Watch eine Reihe von Watchfaces bereit. Unter anderem kann der smarte Zeitmesser die Erde und den Mond präsentieren oder die aktuelle Stellung der Planeten im Sonnensystem darstellen. Auch einige astronomische Komplikationen sind verfügbar. Seit dem Erscheinen von watchOS 6 gibt es zudem zwei Zifferblätter im Zusammenhang mit dem Zentralgestirn: Sonnenbahn und Sonnenuhr.Bei Letzterem handelt es sich allerdings, anders als der Name vermuten lässt, nicht um eine digitale Version altertümlicher Zeitmesser. Vielmehr präsentiert das Zifferblatt zusätzlich zur Uhrzeit eine Reihe von sonnenbezogenen Informationen, die sich im Jahresverlauf ständig ändern. Hierfür verfügt das Watchface namens "Sonnenuhr" über eine äußere kreisförmige 24-Stunden-Skala, bei der 12 Uhr oben und 24 Uhr unten zu finden sind. Weiter innen wird die Sonne von einem leuchtenden weißen Kreis symbolisiert, dieser zeigt abhängig von der Uhrzeit die aktuelle Position des Gestirns am Himmel an.Der Blauton des Zifferblatts spiegelt darüber hinaus die Farbe des (wolkenlosen) Himmels wider, welche bekanntlich vom Sonnenstand abhängig ist. Die 24-Stunden-Skala ist zudem mit einem Hintergrund unterlegt, der einige Helligkeitsstufen aufweist. Diese stellen neben Tag und Nacht die Dämmerungszustände dar, wie sie bei den Übergängen zu Beginn und Ende eines lichten Tages zu beobachten sind. Diese werden nämlich gemeinhin in drei Phasen unterteilt, das Zifferblatt namens "Sonnenuhr" symbolisiert sie entsprechend mit unterschiedlichen Helligkeitsgraden.Wenn sich ein Tag dem Ende zuneigt, kommt es zunächst zur bürgerlichen Dämmerung. Es folgt die nautische Dämmerung, bei der am Himmel bereits einige helle Sterne sichtbar werden. Diese geht in die astronomische Dämmerung über, bevor dann die Nacht und damit die maximale Dunkelheit hereinbricht. Am Morgen wiederholen sich diese Phasen dann in umgekehrter Reihenfolge. Die Dauer der einzelnen Abschnitte ist abhängig von Jahreszeit und Standort. Am Äquator beispielsweise beträgt die kürzeste Dämmerungszeit etwa 70 Minuten, während sie in Frankfurt mindestens zwei Stunden dauert. Am Nordpol geht die Sonne im Verlauf von 32 Stunden unter, es folgen 47 Tage der Dämmerung bis zur Polarnacht.Durch Drehen an der digitalen Krone kann man den Sonnenverlauf eines Tages animiert darstellen. Ein Fingertipp auf das Display lässt die in den Ecken dargestellten Komplikationen verschwinden, das Zifferblatt informiert dann über die aktuelle Phase des Tages sowie dessen Länge. Auch diese Angaben sind naturgemäß abhängig von Jahreszeit und Standort. Die Komplikationen können wie üblich durch Tippen und Halten auf der Apple Watch oder in der iPhone-App individuell konfiguriert werden.