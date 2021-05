Apple Watch 3 und Updates: Apple empfiehlt vorherigen Reset - verkauft die Uhr aber munter weiter

Magere Speicherausstattung verhindert Updates

iOS 14.6 empfiehlt eine radikale "Lösung"

Pop-up dürfte Unmut nicht besänftigen

Die Apple Watch Series 3 erschien zwar bereits vor knapp vier Jahren, Apple vermarktet die Smartwatch aber nach wie vor aktiv. Als "Einstiegsmodell" ist sie zu Preisen ab 219 Euro im Onlineshop des kalifornischen Unternehmens zu haben. Wie sehr der 2017 vorgestellte Handgelenkscomputer in die Jahre gekommen ist, wird Nutzern spätestens dann bewusst, wenn ein größeres Update ansteht.In vielen Fällen schlägt die Aktualisierung nämlich fehl. Ursache hierfür ist die magere Speicherausstattung der Apple Watch 3 ohne Mobilfunkanbindung: Der Handgelenkscomputer verfügt lediglich über acht Gigabyte, rund die Hälfte wird zudem von watchOS und den darin enthaltenen Apps belegt. In den vergangenen Monaten häuften sich daher sowohl in Apples Support-Foren als auch andernorts, etwa auf MacTechNews, die Klagen von Nutzern, ihre smarten Uhren verweigerten die Installation von Updates. Zuletzt genügte es darüber hinaus meistens nicht mehr, einige Apps zu deinstallieren. Abhilfe schuf in aller Regel lediglich das Zurücksetzen der Apple Watch – ein lästiger und zeitaufwendiger Vorgang.Das Problem ist Apple mittlerweile bewusst und das Unternehmen hat reagiert. Die radikale "Lösung", welche man sich in Cupertino hat einfallen lassen, dürfte aber die wenigsten Nutzer zufriedenstellen. Vor einem Update der Apple Watch Series 3 empfiehlt iOS 14.6 mit einem Pop-up, den Handgelenkscomputer vom iPhone zu entkoppeln und anschließend aus dem dabei automatisch angefertigten Backup wiederherzustellen. Entdeckt hat das ein Twitter-Nutzer namens Nicolas Lehmann, der einen entsprechenden Screenshot veröffentlichte. Bislang erschien in solchen Fällen lediglich der Hinweis, man möge Apps von der Apple Watch entfernen, um die für das Update erforderliche Speicherkapazität frei zu machen.Dass Apple mit dieser Aktion den in Foren und Kommentarspalten aufgekommenen Unmut besänftigen kann, lässt sich bezweifeln. Zahlreiche Nutzer einer Apple Watch Series 3, zumal wenn sie Uhr erst frisch erworben haben, dürften sich vielmehr verschaukelt fühlen. Schließlich deutet das veränderte Pop-up mit der Reset-Empfehlung klar auf eines hin: Apple will das Problem nicht durch eine veränderte Update-Strategie und deutlich kleinere Aktualisierungen lösen. Dass der iPhone-Konzern die derart aus der Zeit gefallene Apple Watch Series 3 nach wie vor aktiv vermarktet, könnten etliche Besitzer des Handgelenkscomputer als Frechheit empfinden.