Apple Watch Series 7: Gehäuse soll auf 41 und 45 mm wachsen

Kantiges Gehäuse

41 und 45 mm

Alte Bänder sollen passen



Quelle: 91mobiles

Quelle: 91mobiles

Ankündigung im September?

Die allererste Apple Watch, rückwirkend "Series 0" getauft, kam mit einem 38 bzw. 42-mm-Gehäuse daher. Die Folgemodelle, nämlich die Series 1,2 und 3, übernahmen die Gehäuseabmessungen der ersten Generation. Erst mit der Apple Watch Series 4 im Jahr 2018 veränderte Apple erstmalig die Größenverhältnisse: Das kleine Modell kam nun als 40-mm-Variante daher, die große Version mit 44-mm-Gehäuse. Auch das Display passte Apple mit der Series 4 an: Durch Abrundung der Displaykanten konnte Apple die nutzbare Bildschirmfläche deutlich steigern.Um die Series 7, welche Apple aller Voraussicht nach im Herbst vorstellt, ranken sich bereits viele Gerüchte: Mit der kommenden Generation soll Apple erstmals das Design der Apple-Uhr grundlegend überarbeiten. Das abgerundete Gehäuse hat ausgedient und fortan soll Apple auf ein kantigeres Design, welches an die aktuellen iPhone- und iPad-Modelle erinnert, setzen. Ferner soll Apple auch eine neue Gehäusefarbe einführen: Grün.Zusammen mit dem neuen Design sollen auch die Abmessungen der Uhr wachsen: statt 40 und 44 mm soll das neue Gehäuse in den Größen 41 und 45 mm daherkommen, wie Leaker " UnclePan " erfahren haben will. Noch ungeklärt ist aber, ob mit diesem Schritt auch die nutzbare Fläche des Bildschirms erweitert wird. Beim Umstieg von einem älteren Modell auf die Apple Watch Series 4 oder neuer begrüßten viele Kunden die größeren Displays.Die allermeisten Uhrenarmbänder können über alle Watch-Generationen hinweg genutzt werden – sogar Armbänder der Series 0 sind mit der Series 6 nutzbar. Hieran soll sich auch mit der kommenden Series 7 nichts ändern: Obwohl das Gehäuse sich den Gerüchten nach stark verändert, sollen die meisten Bänder weiterhin kompatibel sein.Aus vielen Gerüchtequellen ist zu hören, dass Apple die Series 7 zusammen mit dem neuen iPhone 13 präsentiert – und nicht auf einem gesonderten Event. Auch in diesem Herbst wird Apple statt einer Bühnenshow wieder vorproduzierte Filme streamen. Das erste Stream-Event findet aller Voraussicht nach Mitte September statt. Im Oktober oder November dürfte Apple noch ein gesondertes Event abhalten, auf welchem der Konzern dann die neue MacBook-Pro-Generation erstmals der Öffentlichkeit zeigt.