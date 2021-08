Apple Watch Series 7: Geleakte Renderbilder zeigen neues Design mit größerem Display

Apple Watch Series 7 mit Anleihen beim iPhone-Design



Größeres Display und 1,7 Millimeter dünner



Aktuelle Watchbands weiterhin kompatibel

Apple hat die Apple Watch in den vergangenen Jahren technisch erheblich weiterentwickelt, das Design des smarten Zeitmessers aus Cupertino blieb hingegen nahezu unverändert. Bei der kommenden Generation, welche für diesen Herbst erwartet wird, dürfte sich in dieser Hinsicht allerdings einiges tun. Berichten zufolge stattet der iPhone-Konzern die Apple Watch Series 7 mit einem größeren Display aus, außerdem soll der neue Handgelenkscomputer flacher ausfallen.Prognosen zu Design und Technik der Apple Watch Series 7 veröffentlichten in den vergangenen Wochen unter anderem der bekannte Bloomberg-Journalist Mark Gurman (siehe ) und die Economic Daily News . Eine Bestätigung für einige dieser Vorhersagen könnten jetzt geleakte Renderbilder darstellen. Sie stammen angeblich aus Industriekreisen, wurden aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem CAD-Programm erstellt und 91mobiles zugespielt. Sollten sie echt sein, ist den Darstellungen auf den ersten Blick zu entnehmen, dass Apple bei der kommenden Generation des smarten Zeitmessers Anleihen beim Design des iPhone 12 nimmt. Die Kanten sind nämlich ebenso wie bei den aktuellen Smartphones erkennbar flach, während die aktuelle Apple Watch Series 6 und die Apple Watch SE deutlich rundere Rahmen aufweisen.Die geleakten Renderbilder zeigen zudem eine sichtlich schmalere Display-Einfassung. Die Apple Watch Series 7 dürfte also bei vermutlich gleichen Außenabmessungen über ein größeres Panel und damit mehr Bildschirmfläche verfügen als das aktuelle Modell. Mark Gurman geht in einem seiner Berichte bei der 44 Millimeter großen Apple Watch Series 7 von einem 1,8 Zoll großen Display aus, bei der Apple Watch Series 6 sind es 1,73 Zoll. Die neue Generation des smarten Zeitmessers aus Cupertino soll zudem etwa 1,7 Millimeter dünner ausfallen als das bisherige Modell. Während sich das Design der digitalen Krone und der Seitentaste nicht ändert, modifiziert Apple hingegen offenbar den auf der gegenüberliegenden Seite zu findenden Lautsprecher der Uhr. Statt wie bisher durch zwei nebeneinander liegende kurze Schlitze gibt dieser bei der Apple Watch Series 7 die Klänge augenscheinlich durch zwei übereinander platzierte lange Öffnungen wieder.Die Kompatibilität zu den bislang angebotenen Armbändern wird durch die Designänderungen bei der Apple Watch Series 7 angeblich nicht beeinträchtigt. Die Renderbilder zeigen darüber hinaus, dass Anzahl und Anordnung der rückwärtigen Sensoren unverändert bleiben dürften. Das deutet unter Umständen darauf hin, dass Apple die Erfassung weiterer Gesundheitsdaten wie etwa die nicht-invasive Ermittlung des Blutzuckerspiegels und der Körpertemperatur erst für eine spätere Generation der Apple Watch ins Auge fasst. Stattdessen könnte die Apple Watch Series 7 mit einem etwas größeren Akku ausgestattet sein (siehe ).