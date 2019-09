Apple Watch Series 5: Kein neuer Systemchip – und ein Produkt für Neukunden

Der Markt bietet noch viel Potenzial

Apple Watch Series 5: Selbst der Systemchip blieb gleich

Apple kann sich auf überdurchschnittlich loyale Kunden verlassen, denn wer das über Hardwaregrenzen hinweg gut vernetzte Apple-Ökosystem einmal betreten hat, bleibt dort meist auch. Jene Plattform-Strategie begleitet Apple schon viele Jahre, inzwischen umfasst sie neben Macs, portablen Devices wie einst der iPod und jetzt das iPhone auch Tablets, TV-Boxen sowie Armbanduhren. Bei letztgenannter Kategorie zeigt sich hingegen, dass weniger Kunden eine Apple Watch kaufen, weil sie schon ein Vorgängermodell haben – sondern weil sie neu in den Markt einsteigen. Eine Marktstudie ermittelt, wie stark die Apple Watch noch immer Neukunden anspricht. Dies ist insofern von großer Bedeutung, da Apple mit anderen Baureihen vorrangig gesättigte Märkte anspricht, mit der Apple Watch aber noch jede Menge Potenzial hat.Den Daten zufolge gehen 70 Prozent der verkauften Apple-Smartwatches an Neukunden, im Umkehrschluss handelt es sich nur bei 30 Prozent der Käufer um Wiederholungstäter. Auch aus einem anderen Blickwinkel heraus sind die Zahlen interessant. Mit der Apple Watch Series 4 vor einem Jahr hatte Apple ein maßgebliches Produktupgrade präsentiert – die umfangreichste Überarbeitung seit Vorstellung der ersten Apple Watch. Dennoch zog auch diese Modellreihe noch nicht in Scharen Vorbesitzer einer älteren Generation, sondern mit großem Abstand Neukäufer an.Noch keine Zahlen kann es natürlich zur Apple Watch Series 5 geben, welche ab Morgen offiziell in den Geschäften ausliegt. Angesichts der moderaten Neuerungen rechnen Marktbeobachter nicht damit, dass übermäßig viele Anwender eine ältere gegen eine neue Baureihe austauschen. Erneut zielt Apple vorrangig auf Neukunden, was möglicherweise der Grund war, warum der Schritt zwischen Series 4 und Series 5 nicht groß ist. Sogar den Hauptchip ließ Apple unverändert: Auch in der Series 5 arbeitet noch jener S4, den Apple vor einem Jahr vorstellte. Anders als vermutet folgte für die aktuelle Serie kein S5 mit mehr Performance, stattdessen sah Apple die gebotene Leistung offensichtlich als ausreichend an.