Preismatrix: iPhone 11, iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5 und iPad in allen Ausführungen

Die günstigen iPhones

Speichergröße Preis iPhone 11 iPhone XR iPhone 8 iPhone 8 Plus 64 GB 799€ 699€ 529 € 649€ 128 GB 849€ 799€ 579€ 699€ 256 GB 969€ - - -

iPhone 11 Pro

Speichergröße Preis iPhone 11 Pro Preis iPhone 11 Pro Max 64 GB 1149 € 1249 € 256 GB 1319 € 1419 € 512 GB 1549 € 1649 €

iPad 10,2"

Speichergröße Preis WiFi Preis WiFi+Cellular 32 GB 379 € 519 € 128 GB 479 € 619 €

Apple Watch Series 5

Gehäusematerial 40mm 44mm Aluminium 449 € 479 € Aluminium (Cellular) 549 € 579 € Edelstahl (Cellular) 749 € 799 € Titan (Cellular) 849 € 899 € Keramik (Cellular) 1399 € 1449 €

Da es einiger Klickarbeit bedarf, um sich durch alle erdenklichen Konfigurationen der verschiedenen Apple-Produkte zu arbeiten, bieten wir Ihnen in dieser Meldung eine kompakte Übersicht. Bei den iPhones sind die Preise zu den Baureihen und Speicherbestückungen vermerkt, im Falle der Apple Watch Series 5 jeweils der Preis mit dem günstigsten Armband.(Store: Seit Jahren ist es in Apples Produkt-Portfolio üblich, frühere Hardware-Generationen weiterhin anzubieten, dafür aber niedrigere Preise zu veranschlagen. Das aktuelle Lineup macht dabei keine Ausnahme. So verkauft Apple weiterhin das iPhone 8 (vorgestellt 2017) sowie das iPhone XR (vorgestellt 2018). Aus dem Sortiment genommen haben die Produktstrategen das iPhone XS sowie das iPhone XS Max. Das iPhone 11 bietet den gleichen Prozessor wie die Highend-Modelle, ist aber ansonsten schlechter ausgestattet – dafür aber auch überraschend günstig.Wer sich für die Spitzenmodelle mit der besten Ausstattung interessiert, muss dafür erheblich tiefer in die Tasche greifen. Beispielsweise gibt es statt LED ein OLED-Display sowie eine Kamera mehr. Mehr Speicher steht auf Wunsch (und dickem Geldbeutel...) ebenfalls zur Verfügung. Apple behielt die Preisstruktur der 2018er Serie bei.(Store: (Store: Der günstigste Einstieg in die iPad-Welt beginnt bei 379 Euro, dafür gibt es das 10,2"-Tablet mit 32 GB Speicher, allerdings ohne Mobilfunkanbindung. Folgende Konfigurationen stehen ab sofort zur Verfügung – zum Vorbestellen, denn die Auslieferung beginnt erst im Oktober:(Store: Bei der Apple Watch Series 5 hat man die Wahl zwischen vier verschiedenen Gehäusematerialien und zwei Displaygrößen (40 mm und 44 mm). Die Aluminium-Version ist mit und ohne Mobilfunkchip zu haben, bei den Ausführungen mit Edelstahl, Titan oder Keramik ist "Cellular" hingegen immer mit an Bord. Angegeben sind die Preise mit dem jeweils günstigsten Armband. Wer sich für edlere Ausführungen interessiert, bezahlt für sein Watch Band gerne einmal mehr als für die eigentliche Uhr.